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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Neymar causa indignação entre os brasileiros dias após o golpe na Copa do Mundo

Brasil x Noruega
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EUA

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo nas oitavas de final

 O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 após uma dolorosa eliminação nas oitavas de final, na derrota para a Noruega (2 a 1 na prorrogação).

 Apesar das grandes expectativas em torno da Seleção e de Neymar, a equipe brasileira não conseguiu avançar mais na competição, o que causou grande decepção entre a torcida.

O site “Foot Mercato” informou que, poucos dias após a eliminação precoce, Neymar surpreendeu a todos ao aparecer em Las Vegas para participar de um torneio de pôquer.

A presença do capitão da seleção brasileira nesse evento gerou amplas reações nas redes sociais, onde alguns viram nisso um contraste gritante com a decepção que ainda paira em suas mentes após a eliminação do Brasil do torneio.



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