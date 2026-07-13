O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2026 após uma dolorosa eliminação nas oitavas de final, na derrota para a Noruega (2 a 1 na prorrogação).

Apesar das grandes expectativas em torno da Seleção e de Neymar, a equipe brasileira não conseguiu avançar mais na competição, o que causou grande decepção entre a torcida.

O site “Foot Mercato” informou que, poucos dias após a eliminação precoce, Neymar surpreendeu a todos ao aparecer em Las Vegas para participar de um torneio de pôquer.

A presença do capitão da seleção brasileira nesse evento gerou amplas reações nas redes sociais, onde alguns viram nisso um contraste gritante com a decepção que ainda paira em suas mentes após a eliminação do Brasil do torneio.







