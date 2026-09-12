Vídeo: Neves para a torcida do Al-Taawoun: Espero que vocês não vão rezar!

O português Rúben Neves, meio-campista do Al-Hilal, enviou uma mensagem contundente à torcida do Al-Taawoun, depois de ter sido alvo de uma situação provocativa durante o confronto entre as duas equipes, que terminou com a vitória do Zaeem por 6 a 0, em partida válida pela sétima rodada da Roshn Saudi League.

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A partida testemunhou uma atitude que provocou a ira de Neves, depois que a torcida do Al-Taawoun repetiu o nome de seu compatriota e amigo, o falecido Diogo Jota, ex-jogador do Liverpool, que morreu em um acidente trágico durante o ano passado, em um episódio que pareceu uma tentativa de provocar o jogador do Al-Hilal ao longo do jogo.

Após o fim da partida, Neves passou diante da imprensa e recusou-se a falar diretamente sobre o episódio quando lhe pediram para comentá-lo, mas soltou uma frase curta que carregou uma crítica evidente ao que fez a torcida do Al-Taawoun.

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Neves disse: "Espero que a torcida do Al-Taawoun não vá à oração", numa referência a que a atitude que veio das arquibancadas contraria os valores e princípios humanos e as religiões celestiais.

O jogador do Al-Hilal não entrou em detalhes sobre o episódio nem dirigiu acusações diretas a pessoas específicas, limitando-se àquela mensagem breve, que revelou seu descontentamento com o uso do nome de Jota em uma tentativa de influenciá-lo durante a partida.

A atitude de Neves veio em uma noite na qual o Al-Hilal conquistou uma vitória histórica sobre o Al-Taawoun por 6 a 0, mas o episódio envolvendo a torcida lançou uma sombra sobre o clima da partida, depois que o jogador português optou por expressar sua rejeição ao que aconteceu com uma mensagem sucinta após o apito final.