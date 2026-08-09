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ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

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Vídeo: "Não tão perto assim": Haaland encarna o papel de "namorado ciumento" diante de ator italiano

Premier League
Manchester City
E. Haaland
England
Noruega

Haaland continua com seu trabalho paralelo antes do início da nova temporada

Erling Haaland, atacante do Manchester City, interpretou o papel de "namorado ciumento" em um episódio que repercutiu nas redes sociais.

De acordo com o jornal "The Sun", o ator italiano Michele Morrone foi flagrado conversando com Isabel Johansen, namorada de Haaland.

Enquanto Morrone e a namorada dele conversavam, Haaland disse para a câmera: "Calma, calma, calma", e acrescentou: "Não tão perto, não tão perto".

Mas o largo sorriso que surgiu logo em seguida indicou que o gigante astro norueguês estava apenas brincando.

O trecho que viralizou amplamente veio de um vídeo do canal de Haaland no YouTube, onde a namorada dele, Isabel, aparece com frequência.

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E fica evidente que Haaland deu continuidade ao seu trabalho paralelo no YouTube, antes do início da nova temporada da Premier League.



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