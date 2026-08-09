Erling Haaland, atacante do Manchester City, interpretou o papel de "namorado ciumento" em um episódio que repercutiu nas redes sociais.
De acordo com o jornal "The Sun", o ator italiano Michele Morrone foi flagrado conversando com Isabel Johansen, namorada de Haaland.
Enquanto Morrone e a namorada dele conversavam, Haaland disse para a câmera: "Calma, calma, calma", e acrescentou: "Não tão perto, não tão perto".
Mas o largo sorriso que surgiu logo em seguida indicou que o gigante astro norueguês estava apenas brincando.
O trecho que viralizou amplamente veio de um vídeo do canal de Haaland no YouTube, onde a namorada dele, Isabel, aparece com frequência.
E fica evidente que Haaland deu continuidade ao seu trabalho paralelo no YouTube, antes do início da nova temporada da Premier League.