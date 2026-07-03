Vídeo - Não é o Salah!… Abu Treika surpreende astro da seleção egípcia: “Você ficou muito melhor do que eu”

Imam Ashour, estrela da seleção egípcia, enviou uma mensagem comovente ao lendário Mohamed Abu Treika, expressando sua enorme alegria com as palavras que “El Mágico” disse sobre ele e revelando seu desejo de encontrá-lo pessoalmente.

A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer a Austrália por 4 a 2 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Ashour disse, à rede “BeIN Sports”: “Quando soube que Abu Treika falou sobre mim, fiquei muito feliz, e quero enviar uma mensagem a ele: o desejo da minha vida é conhecê-lo”.

O jogador do Al-Ahly acrescentou: “Todo mundo me diz que sou parecido com Abu Treika. Tento ser (um quarto) de Abu Treika”, numa demonstração notável de humildade do meia dos Faraós, que teve um desempenho excepcional na Copa do Mundo.

Abu Treika não demorou a responder a Imam: “Você se tornou melhor do que o Abu Treika... Marcou dois gols na Copa do Mundo (contra a Bélgica e a Austrália) e teve um grande desempenho no torneio”.

Mas o “Mágico” não se limitou a elogiar; ele também deu dicas técnicas a Ashour: “Em aspectos em que você precisa evoluir, você deve jogar de acordo com a mentalidade dos jogadores ao seu redor. Quem tem uma visão mais ampla consegue se adaptar a quem tem uma visão mais limitada”.

E Abu Treika concluiu: “Desejo-lhe sucesso, e que Deus o proteja das lesões”.