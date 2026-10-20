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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: Na noite de En-Nesyri, o Al-Ittihad retorna ao quadrangular de ouro com goleada por 4 a 0 sobre o Al-Ettifaq

Match report
Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

Vitória importante para os Tigres

O Al-Ittihad conseguiu voltar ao quarteto de ouro da Liga Roshn Saudita, após conquistar uma goleada sobre o Al-Ettifaq, em uma noite marcada pela grande atuação do atacante marroquino Youssef En-Nesyri.

O Al-Ittihad venceu o Al-Ettifaq pelo placar de 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio do segundo, pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

O atacante nigeriano George Ilenikhena abriu o placar para o Al-Ittihad aos 16 minutos de jogo, após receber uma bola de calcanhar do colombiano Richard Ríos dentro da área, finalizando diretamente para o fundo das redes com o pé esquerdo.

No entanto, Sultan Haroun conseguiu empatar para o Al-Ettifaq aos 34 minutos, depois que Radhi Al-Otaibi lhe deu um lançamento longo que o deixou de cara para o gol do goleiro sérvio Predrag Rajković, finalizando a bola por entre as pernas dele.

O meio-campista argelino Houssem Aouar recolocou os "Tigres" em vantagem aos 53 minutos de jogo, após receber de Ilenikhena um cruzamento rasteiro diante do gol vazio, mandando a bola para o fundo das redes.

O atacante marroquino Youssef En-Nesyri roubou todas as atenções, depois de entrar como substituto nos minutos finais da partida, marcando o terceiro gol aos 80 minutos, ao desviar um cruzamento rasteiro de Muhannad Al-Shanqiti para o fundo das redes.

En-Nesyri acrescentou seu segundo gol e o quarto de sua equipe aos 85 minutos, após desviar um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi para o fundo das redes com um belo cabeceio.

A goleada elevou a pontuação do Al-Ittihad para 20 pontos, saltando para a quarta posição na tabela de classificação da Liga Saudita, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, que caiu para a quinta posição.

Por outro lado, o Al-Ettifaq sofreu sua terceira derrota na temporada atual, estacionando sua pontuação em 15 pontos, com os quais ocupa a oitava posição na tabela de classificação.

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