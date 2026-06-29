Vídeo: Na disputa por pênaltis... o Paraguai causa uma grande surpresa e elimina a Alemanha da Copa do Mundo

A seleção do Paraguai causou uma surpresa e eliminou a Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após vencer nos pênaltis (4 a 3), após empate no tempo regulamentar e na prorrogação (1 a 1), durante a partida disputada na madrugada desta terça-feira, no estádio de Boston, nos Estados Unidos da América.

Com essa vitória, a seleção do Paraguai avança para as oitavas de final da Copa do Mundo e aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para a madrugada da próxima quarta-feira.

A seleção do Paraguai abriu o placar com Julio Enciso, em uma cabeçada precisa aos 42 minutos, após receber um cruzamento do companheiro Matías Galarza.

A seleção da Alemanha voltou para o segundo tempo em busca de um empate rápido e conseguiu o que queria aos 54 minutos, com outra cabeçada de Kai Havertz, após um cruzamento magnífico de Florian Wirtz.













A seleção da Alemanha dominou o jogo de ponta a ponta e manteve a posse de bola na maior parte do tempo, enquanto a seleção do Paraguai se concentrou na defesa, apostando em contra-ataques que chegaram a criar algum perigo na área de Manuel Neuer.

A posse de bola da Alemanha foi pouco produtiva na maior parte do primeiro tempo, mas, no segundo tempo, a equipe realizou alguns ataques perigosos com cruzamentos na área da seleção latino-americana, sem, no entanto, alterar o placar, levando as duas equipes para a prorrogação.

A situação se manteve inalterada nas prorrogações, com domínio alemão e ataques sucessivos, em meio a uma defesa obstinada dos jogadores paraguaios, que mantiveram o empate.

Os momentos mais marcantes da partida ocorreram aos 102 minutos, quando Jonathan Tah marcou um gol com uma cabeçada forte após um escanteio, mas o árbitro marroquino Jalal Jid anulou o gol após consultar o VAR, alegando uma falta de Vladimir Anton, jogador da Alemanha, contra o goleiro paraguaio Orlando Gil.









Kiel salvou o gol do Paraguai de um gol momentos antes do fim do primeiro tempo da prorrogação, ao defender mais uma cabeçada de Havertz.

O placar permaneceu inalterado na segunda prorrogação, em meio a uma reação da seleção do Paraguai, que trocou ataques com a Alemanha, com algumas jogadas violentas de ambas as equipes, mas sem alterações no placar, levando as duas seleções aos pênaltis, que acabaram sorrindo para a seleção do Paraguai.

Pela seleção alemã, marcaram Kimmich, Musiala e Amiri, enquanto Havertz, Voltimade e Tah perderam suas cobranças

. Do outro lado, marcaram pela seleção do Paraguai Mauricio, Gómez, Galarza e Canali, enquanto Sanbría e Balbuena perderam

A seleção da Alemanha se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, após liderar o Grupo 5 com 6 pontos, conquistados com duas vitórias contra Curaçao (7 a 1) e Costa do Marfim (2 a 1), além da derrota para o Equador (2 a 1).

Por outro lado, a seleção do Paraguai também chegou à mesma fase, ficando em terceiro lugar no Grupo 4 com 4 pontos, graças à vitória sobre a Turquia (1 a 0) e ao empate sem gols contra a Austrália, além da goleada sofrida contra os Estados Unidos (4 a 1).







