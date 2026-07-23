Dois golos marcados por Luis Suárez estragaram a estreia do avançado polaco Robert Lewandowski pelo Chicago Fire, num jogo da liga norte-americana de futebol que terminou com a vitória do Inter Miami por 3-2.

Lionel Messi não fez parte do plantel do Inter Miami, uma vez que descansa na Argentina após a derrota na final do Mundial frente à Espanha.

Luis Suárez celebrou o seu jogo número 100 pelo Inter Miami, primeiro marcando de grande penalidade na primeira parte e depois alargando a vantagem para 2-1 na segunda parte.









O desempenho de Suárez coincidiu com o primeiro jogo de Lewandowski pelo Chicago Fire, a equipa à qual se juntou neste verão após o fim do seu contrato com o Barcelona.









O jogador polaco, que fará 38 anos em agosto, não realizou uma grande exibição e foi substituído ao fim de uma hora.

Pareceu não estar adaptado ao ritmo mais rápido e mais caótico da liga norte-americana de futebol, e dirigiu vários gestos de irritação aos seus companheiros de equipa a exigir calma e passes curtos, em vez da opção pelas bolas longas e pela corrida constante.

Se Robert Lewandowski tinha alguma dúvida sobre o seu lugar em campo, não demorou mais do que um quarto de hora a confirmá-la.

Um defesa do Inter Miami passou a bola para trás para o guarda-redes Rocco Ríos Novo, que foi titular pela segunda vez esta temporada, permitindo abrir o marcador depois de o guardião ter tentado afastar a bola, mas esta entrou diretamente na baliza.

Apesar de o Chicago Fire ter empatado na segunda parte e ter ameaçado marcar um terceiro golo, foi o Inter Miami quem alcançou a vitória, depois de um golo apontado pelo jovem jogador Preston Blampied aos 85 minutos.

Com esta vitória, o Inter Miami mantém-se no segundo lugar da Conferência Este com 34 pontos, à frente do Chicago Fire, terceiro classificado com 26 pontos.

Lewandowski terá de esperar até ao dia 1 de agosto para disputar o seu primeiro jogo perante o seu público, mas antes disso jogará novamente como visitante no próximo sábado, frente ao New York City.

O avançado polaco não foi a única estrela a juntar-se à liga norte-americana de futebol neste verão, uma vez que o francês Antoine Griezmann se juntou ao Orlando City, enquanto o Inter Miami anunciou ontem, quarta-feira, a contratação do médio brasileiro Casemiro.