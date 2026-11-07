O ex-astro do futebol marroquino Mustapha Hadji revelou o motivo que, segundo ele, explica o fato de o francês Zinédine Zidane não contar com seu compatriota Theo Hernández, jogador do Al-Hilal, na seleção da França, apesar do grande potencial ofensivo que o lateral-esquerdo possui.

Hadji explicou, em declarações pelo canal "Al Arabiya", que Zidane dispõe de diversas opções na posição de lateral-esquerdo, ressaltando que Theo Hernández é um jogador de destaque e foi uma das peças fundamentais dentro dos planos de Didier Deschamps, ex-treinador da seleção francesa.

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Apesar de elogiar as qualidades do jogador do Al-Hilal, o astro marroquino acredita que há um aspecto técnico que impede o lateral de conquistar a confiança de Zidane, que é a queda em seu rendimento no campo defensivo, algo que pode não se adequar às exigências que o técnico francês estabelece para essa posição.

Hadji apontou que Zidane prefere ter dois laterais com força e disciplina defensiva, cujo papel não se limite ao apoio ofensivo e à criação de perigo, destacando que Theo apresenta bons níveis no aspecto ofensivo, mas precisa evoluir defensivamente para ser uma opção adequada ao treinador francês.

Hadji encerrou sua fala reforçando que as notáveis qualidades ofensivas de Theo Hernández não bastam por si só para garantir um lugar nos planos de Zidane, diante da prioridade que este dá ao equilíbrio defensivo, o que explica, do seu ponto de vista, o fato de o astro do Al-Hilal não conquistar a confiança do treinador francês.