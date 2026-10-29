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Donny Afroni
Traduzido por

VÍDEO: Movimentos de Erling Haaland viralizam e roubam a cena após Manchester City sobreviver à disputa de pênaltis na Copa da Liga Inglesa

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O Manchester City garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira, mas a partida no Etihad Stadium foi marcada por fortes emoções. Embora o jogo em campo tenha sido intenso, Erling Haaland fez questão de continuar no centro das atenções, apesar de não ter jogado um minuto sequer.

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Comemoração viral de Haaland rouba a cena

O City segue na briga por mais um título da Carabao Cup, mas a equipe de Enzo Maresca precisou suar muito para avançar. Uma ausência notável em campo foi Haaland, poupado por Maresca antes de uma sequência intensa de jogos no calendário nacional. O atacante norueguês acompanhou todo o empate por 2 a 2 à beira do campo, enquanto seus companheiros enfrentavam um desafio difícil. A decisão tática buscou manter o jogador descansado para o reencontro com o mesmo adversário pela Premier League neste fim de semana.

Mesmo sem entrar em campo, Haaland não ficou de fora das comemorações após a partida. Enquanto os companheiros celebravam a vitória suada, o atacante entrou em campo e começou a dançar espontaneamente, chamando a atenção de torcedores e câmeras. Seus passos descontraídos logo passaram a circular nas redes sociais, mostrando que o jogador continua sendo o rosto do clube mesmo quando não marca gols. O vídeo da “dança de Haaland” viralizou, e os torcedores gostaram de ver esse lado do atacante em uma noite de muita pressão para o clube.

Veja o vídeo

City supera susto contra o Brighton

Em um confronto emocionante no Etihad Stadium, o City mostrou força para buscar o empate duas vezes diante de um Brighton resistente. Mateo Kovacic e Vitor Reis foram os destaques no tempo regulamentar, marcando os gols que mantiveram os donos da casa na disputa. Mas o grande herói foi o goleiro Geronimo Rulli, que fez duas defesas decisivas na disputa de pênaltis, nas cobranças de Yasin Ayari e Lewis Dunk. Rayan Cherki manteve a calma e converteu a cobrança decisiva, garantindo a vitória por 4 a 3 nos pênaltis. O resultado mantém o Manchester City no caminho para mais uma ida a Wembley ainda nesta temporada.

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A partida serviu como um forte lembrete da qualidade do Brighton, que levou o gigante da Premier League ao limite. Apesar da derrota, o Brighton mostrou que pode competir com os melhores em jogos eliminatórios. Para o City, a classificação apertada destacou a profundidade do elenco e a mentalidade vencedora da equipe, mesmo sem seu maior artilheiro entre os titulares.

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31 de out. de 2026

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De olho nas quartas de final

Com a vaga na próxima fase garantida, o City pode voltar as atenções para seu próximo adversário na Carabao Cup. O sorteio colocou o Bradford City em seu caminho, em um confronto no qual o City será amplamente favorito enquanto segue em busca do título. No entanto, o susto contra o Brighton será um alerta oportuno de que nenhum adversário pode ser subestimado em jogos eliminatórios.

Antes disso, porém, Maresca voltará suas atenções à Premier League, com um reencontro com o Brighton já neste sábado.