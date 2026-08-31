José Mourinho gerou polêmica durante a coletiva de imprensa após a goleada do Real Madrid sobre o Málaga por 4 a 0, ao falar sobre a situação do astro marfinense Yan Diomandé, que não conquistou lugar no time titular desde o início da temporada, antes de transformar o assunto em uma posição irônica a respeito do valor financeiro da negociação.

Em resposta a uma pergunta sobre a permanência de Diomandé no banco de reservas, Mourinho disse: "Ele precisa levar as coisas passo a passo. Jogou 20, 15 ou 30 minutos nas três partidas. É dedicado e humilde, quer aprender e evoluir, e escuta a mim e aos colegas. Vai melhorar com certeza".

O treinador português passou a falar sobre o valor da contratação do jogador, questionando: "Cem e alguma coisa? 120 ou 130, não sei quanto pagamos?", antes de repetir a pergunta duas vezes ao responsável pela comunicação sentado ao seu lado, em meio às risadas dos presentes.

A ironia de Mourinho não se limitou à coletiva de imprensa, pois ele voltou após deixar a sala para brincar com os jornalistas e perguntou novamente: "Então, quanto pagamos afinal? Qual foi o valor?", ao que um dos jornalistas respondeu rindo: "130, com certeza".

Longe das brincadeiras, Mourinho fez questão de afirmar que a presença de Diomandé no banco de reservas não reflete uma queda de sua confiança no zagueiro marfinense, esclarecendo que ele entrou como substituto nas três primeiras partidas e teve minutagens variadas, entre 15 e 30 minutos.

O treinador português elogiou a mentalidade do jogador, afirmando que ele é "dedicado e humilde" e quer aprender e evoluir, além de ouvir as orientações da comissão técnica e dos colegas, o que faz Mourinho estar confiante em sua capacidade de melhorar à medida que receber mais minutos.