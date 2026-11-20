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Oito vitórias seguidas, triunfo no Clássico, campanha perfeita na Europa e renovações de contrato das estrelas do elenco, uma após a outra. Tudo no Real Madrid parece perfeito, menos o humor de José Mourinho, que nunca se dá por satisfeito.

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Num momento em que todos esperavam que o time merengue vivesse um clima de tranquilidade e comemoração, o técnico português explodiu de raiva durante o último treino e disparou duras críticas à sua comissão técnica pela demora em preparar a atividade, em uma cena que surpreendeu os jogadores e os jornalistas presentes.

De acordo com o que foi flagrado no treino pelo jornal "AS", Mourinho não esperou muito e manifestou em voz alta sua insatisfação com o fato de o campo e os materiais não estarem prontos no horário previsto, enviando uma mensagem clara a todos: não há espaço para acomodação em seu time, mesmo que a equipe esteja emendando uma vitória atrás da outra.

Imediatamente, os demais integrantes da comissão técnica largaram tudo e passaram a montar o treino o mais rápido possível, sob os olhares dos jogadores e dos jornalistas e, acima de tudo, sob o olhar do treinador, que não estava brincando nem um pouco.

Depois do episódio, o treino seguiu normalmente, sem outros problemas, mas a imagem mais marcante do dia não foram os gols nem as jogadas de habilidade, e sim a natureza exigente de Mourinho, que não muda nem nos melhores momentos da temporada.

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O treinador que voltou à Espanha para recolocar o Real Madrid no topo continua exatamente o mesmo: não aceita nada menos que a perfeição e não hesita em repreender quem quer que seja se sentir que houve alguma falha, por mais positivos que sejam os resultados.

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O Real Madrid vive atualmente uma de suas melhores fases, depois de somar oito vitórias consecutivas em todas as competições, manter a campanha perfeita na Europa e levar a melhor no Clássico. Além disso, Thibaut Courtois, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler e outros renovaram seus contratos nos últimos dias, um sinal claro de estabilidade no vestiário.

Mas, com Mourinho, não importa se você está vivendo seu melhor momento na temporada ou se os rivais estão comemorando grandes vitórias: se for preciso dar uma bronca, ele não hesitará um segundo sequer.

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Não é a primeira vez desde seu retorno à Espanha que ele mostra que continua o mesmo. O técnico português teve algo a dizer a todos sempre que não conquistou os três pontos, e a imagem da impressora no Wanda Metropolitano, após a derrota no dérbi de Madri, foi seu momento mais marcante na temporada, mas não o único.

Outra de suas marcas registradas é reclamar com frequência das decisões da arbitragem quando seu time não joga bem, e ele sempre usa a palavra "Negreira" como pretexto, algo que já se tornou previsível no técnico português toda vez que as coisas dão errado.

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Agora, porém, a situação é completamente diferente: são oito vitórias seguidas e o time está no auge, mas desta vez Mourinho se irritou não por causa de uma derrota nem da arbitragem, e sim porque o treino não foi organizado com rapidez.

O episódio, apesar de simples, revela muito sobre a mentalidade de Mourinho. Ele é um treinador que acredita que as grandes vitórias são construídas nos pequenos detalhes e que qualquer descuido no treino pode se transformar depois em descuido nos jogos. Por isso, não tolera nenhum relaxamento, mesmo quando a equipe vive seus melhores dias.

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No fim, parece que a mensagem de Mourinho chegou a todos: no Real Madrid, não basta vencer. É preciso vencer trabalhando com total seriedade e disciplina, a cada minuto, dentro e fora de campo.