Vídeo mostra torcedor do Corinthians sendo levado pela PM após criticar Bolsonaro

Torcedor diz ter sido detido por falar se manifestar contra o presidente; polícia diz que agiu para conter potencial tumulto

Durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras no último domingo, o torcedor corintiano Rogério Lemes Coelho diz ter sido detido pela Polícia Militar por se expressar contra o presidente Jair Bolsonaro. Em uma rede social, Rogério contou sua versão do caso.

“Estava dentro do estádio e comecei a gritar ‘Bolsonaro vai t...’ os policiais vieram para cima, um já me deu um mata-leão quando eu caí. Me algemaram, me levaram para uma sala e ficaram me humilhando”, disse o torcedor.

O site “Meu ” teve acesso a um vídeo que mostra o momento que Rogério é abordado por cinco policias. É possível ver que Rogério estava sozinho e no chão no momento que o vídeo foi gravado. Ao fundo, torcedores dizem que “está tudo gravado” e que a ação era opressora.

Esse é o momento em que Rogério Lemes foi detido pela PM na Arena .#MeuTimão pic.twitter.com/RZWnS4ENNK — Meu Timão (@MeuTimao) August 7, 2019

Em nota, o Corinthians repudiou a intervenção policial, definindo o ato como “um grave atentado às liberdades individuais no Estado Democrático de Direito”.

Confira a nota do clube:

“A Arena e o Sport Club Corinthians Paulista vêm a público repudiar o episódio que resultou na prisão do torcedor Rogério Lemes Coelho durante o jogo ocorrido no último domingo (04) contra o na Arena Corinthians, após sua manifestação contra o Presidente da República. O clube historicamente reitera seu compromisso com a democracia e a defesa do direito constitucional de livre manifestação, desde que observados os princípios da civilidade e da não violência. A agremiação lembra que diferentes autoridades, entre elas o presidente do clube, já foram alvo de manifestações da torcida durante os mais variados eventos esportivos realizados no local e o episódio caracteriza-se como um grave atentado às liberdades individuais no Estado Democrático de Direito”.

Segundo o comandante do 2º Batalhão de Choque da PM, Major Ricardo Xavier, responsável pelo policiamento na Arena Corinthians, a atuação não se deu pela manifestação política do torcedor. A versão da Polícia afirma que Rogério estava “agitando” e “incitando” outros torcedores contra os policiais, e que eles agiram para “preservar a integridade física do torcedor”.

Confira a nota da Secretária de Segurança Pública:

“A SSP esclarece que todas as polícias de são instrumentos do Estado Democrático de Direito e não pautam suas ações por orientações políticas. Entre as atribuições da Polícia Militar estão: proteger as pessoas, fazer cumprir as leis, combater o crime e preservar a ordem pública. No caso em questão, a conduta foi adotada para preservar a integridade física do torcedor, que proferia palavras contra o presidente da República, o que causou animosidade com outros torcedores, com potencial de gerar tumulto e violência generalizada. A pasta informa que não houve prisão, mas a condução dele por policiais militares ao posto do Juizado Especial Criminal (Jecrim), instalado dentro da Arena Corinthians, onde foi registrado boletim de ocorrência não criminal e depois liberado para voltar a assistir à partida de futebol”.