Pitso Mosimane, técnico da seleção da África do Sul, manteve seu domínio sobre Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, após conduzir a equipe de seu país à vitória sobre o Egito por um gol a zero, na partida amistosa que reuniu as duas seleções na noite deste domingo no Estádio do Cairo, dentro das preparações de ambos os lados para os compromissos futuros.

A seleção do Egito impôs seu controle sobre o andamento do jogo na maior parte do tempo e teve clara posse de bola, enquanto a seleção da África do Sul recuou e apostou na organização defensiva e nos contra-ataques, antes de conseguir surpreender com o único gol da partida contra o rumo do jogo.

O gol da África do Sul saiu aos 51 minutos, marcado por Bongokuhle Dithejane, depois que ele aproveitou um contra-ataque rápido iniciado com uma bola longa por trás da defesa da seleção do Egito, fazendo com que Mostafa Shobeir, goleiro do Egito, saísse mal do gol, e Dithejane se encontrasse diante de uma oportunidade fácil, da qual colocou a bola dentro das redes.









A seleção do Egito tentou voltar à partida durante o restante do segundo tempo, e o Egito intensificou suas investidas ofensivas em busca do gol de empate, especialmente após a entrada do reserva Hamza Abdelkarim, que se mostrou um dos jogadores mais ativos da seleção desde que entrou em campo e representou claro perigo para a defesa da África do Sul.

A chance mais perigosa da seleção do Egito veio aos 71 minutos, depois que Hamza Abdelkarim subiu em um cruzamento e cabeceou com força em direção ao gol, mas o goleiro Ricardo brilhou e defendeu a bola com dificuldade, mantendo a vantagem da seleção da África do Sul até o fim da partida.

Outra oportunidade perigosa surgiu para a seleção egípcia nos segundos finais da partida, quando o travessão impediu a finalização de Ibrahim Adel de dentro da área, após uma confusão sul-africana resultante de um escanteio.

A seleção do Egito não conseguiu aproveitar seu controle de bola e a pressão ofensiva para marcar o gol de empate, e a partida terminou com a vitória da África do Sul por um gol a zero, em um dos jogos que mostraram a capacidade dos visitantes de aproveitar os erros do Egito, apesar da superioridade egípcia na posse de bola.

Mosimane renovou sua superioridade sobre Hossam Hassan, já que os dois treinadores já haviam se enfrentado 3 vezes anteriormente, quando o técnico sul-africano comandava o Al Ahly do Egito, enquanto Hossam Hassan era o técnico do Al Ittihad de Alexandria, e os três confrontos anteriores terminaram todos com vitória de Mosimane.

A seleção do Egito havia conquistado 4 pontos em suas duas primeiras partidas oficiais nas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, após empatar sem gols com Angola, antes de conquistar uma grande vitória sobre o Sudão do Sul por cinco gols a zero.

O último confronto oficial entre as duas seleções remonta à fase de grupos da Copa Africana de Nações de 2025, quando a seleção do Egito conseguiu a vitória por um gol a zero.



