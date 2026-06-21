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Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Momento histórico na Copa do Mundo... Cabo Verde surpreende o Uruguai com um gol inesquecível

Uruguai x Cabo Verde
Uruguai
Cabo Verde
Copa do Mundo
K. Lenini
Uruguai
Cabo Verde
EUA

A seleção africana participa pela primeira vez da Copa do Mundo

A seleção de Cabo Verde abriu o placar na Copa do Mundo ao marcar um gol contra o Uruguai, no jogo que os enfrentou hoje, na segunda rodada do Grupo 8.

A seleção de Cabo Verde participa da fase final pela primeira vez em sua história e conseguiu empatar sem gols com a Espanha na primeira rodada, na qual o Uruguai empatou com a Arábia Saudita por 1 a 1.

Aos 21 minutos da partida entre Cabo Verde e Uruguai, ocorreu um momento histórico para a seleção africana, quando Kevin Linene marcou o primeiro gol da história do país na Copa do Mundo.

Vale lembrar que o grupo também conta com as seleções da Espanha e da Arábia Saudita, cujo confronto desta noite terminou com a vitória da primeira por 4 a 0.


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