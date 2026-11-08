O astro egípcio Mohamed Salah manteve suas atuações de alto nível com a camisa do Trabzonspor, ao comandar a equipe em uma valiosa vitória sobre o anfitrião Alanyaspor por dois a zero, no confronto que reuniu os dois times na noite deste domingo no estádio Cim Bom Park, pela 11ª rodada do Campeonato Turco.

Salah manteve seu brilho marcante ao longo da atual temporada, ao conseguir marcar o segundo gol de sua equipe, confirmando seu valor ofensivo e dando ao Trabzonspor três pontos importantes na disputa pelo título do Campeonato Turco.

O Trabzonspor entrou na partida com um claro foco ofensivo e conseguiu transformar sua superioridade em gol logo cedo, após Wagner Pina conseguir balançar as redes aos 17 minutos, colocando a equipe visitante em vantagem.

O Trabzonspor não recuou após o primeiro gol, mas sim manteve sua pressão sobre a defesa dos donos da casa, até chegar a vez de Mohamed Salah, que aproveitou um passe decisivo de seu companheiro Paul Onuachu para adicionar o segundo gol aos 34 minutos.

Com essa vitória, o Trabzonspor elevou sua pontuação para 25 pontos, subindo para a segunda posição na tabela de classificação do Campeonato Turco, reduzindo a diferença para o líder Galatasaray para 3 pontos, depois que este último chegou aos 28 pontos. Em contrapartida, o Alanyaspor estacionou nos 12 pontos, ficando na décima terceira posição na tabela de classificação.

Mohamed Salah mantém seus números excepcionais

O gol de Mohamed Salah nas redes do Alanyaspor não foi apenas mais uma adição à sua conta de gols, mas veio para reforçar seus números excepcionais na atual temporada, depois de chegar à participação em gol de número 16 em 16 partidas disputadas em diferentes competições.

O astro egípcio, de 34 anos, conseguiu marcar 11 gols, além de dar 5 assistências, confirmando seu grande impacto na trajetória do Trabzonspor nesta temporada.

No âmbito do Campeonato Turco, Salah elevou sua conta para 9 gols, igualando a marca do nigeriano Victor Osimhen, atacante do Galatasaray, na lista de artilheiros da competição. Já Djibril Urban, atacante do Amedspor, lidera a artilharia com 10 gols, apenas um gol à frente da dupla Mohamed Salah e Victor Osimhen.