Vídeo: Mohamed Noor detona: o técnico do Al-Ittihad está sendo enganado por alguns jogadores!

Mohamed Noor, ídolo do Al-Ittihad, abriu fogo contra o alemão Jens Wissing, técnico da equipe, após a pesada derrota para o Al-Ain, dos Emirados, pelo placar de 4 a 1, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite, criticando suas escolhas técnicas e a forma como conduziu a partida.

Noor afirmou, durante sua participação no programa "Nadina", que Wissing iniciou o confronto com uma escalação ruim, apontando a existência de ressalvas recorrentes quanto à forma de jogar, especialmente a utilização de Muhannad Al-Shanqiti na posição de lateral-esquerdo, apesar de ele já apresentar dificuldades na faixa direita.

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Acrescentou que o Al-Ittihad que se apresentou diante do Al-Ain "não agrada aos olhos", explicando que a equipe ainda está em fase de formação, mas que o treinador tratou a partida como se fosse um time competitivo, ignorando as carências que o clube enfrenta no momento.

O ídolo do Al-Ittihad criticou a decisão de começar com o holandês Gini Wijnaldum, considerando que sua presença no time titular não foi uma escolha acertada, antes de dirigir uma crítica direta a Wissing ao dizer que ele está "iludido com alguns jogadores até agora".

As declarações de Noor abrem espaço para o debate sobre as escolhas do técnico alemão, depois que o Al-Ittihad sofreu uma dura derrota em seus domínios, o que aumentou a pressão sobre a comissão técnica e levantou questionamentos sobre sua capacidade de resolver os problemas da equipe na próxima etapa.