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Vídeo: minutos emocionantes - Catar sai na frente e Emirados se recusam a desistir na Copa do Golfo 27

Emirados Árabes Unidos x Catar
Emirados Árabes Unidos
Catar
Gulf Cup
Emirados Árabes Unidos
Catar

Partida decisiva pela liderança do grupo

  Os minutos finais do primeiro tempo da partida entre Emirados Árabes Unidos e Catar, na última rodada do Grupo 2 da Copa do Golfo 27, disputada na Arábia Saudita, foram de muita emoção.

As duas equipes não conseguiram balançar as redes nos primeiros 32 minutos, em meio a tentativas nas duas metas, mas o minuto seguinte marcou o início da emoção.

Almoez Ali conseguiu marcar o primeiro gol do Catar, aproveitando um cruzamento primoroso dentro da grande área, ao qual se atirou e mandou direto para as redes.



A partida esquentou depois disso, e a seleção dos Emirados Árabes Unidos se recusou a se render e a sair atrás do placar no primeiro tempo, conquistando o empate aos 45+4 minutos, por meio de Ali Saleh.



Vale lembrar que as duas equipes já se classificaram para as semifinais desde a rodada passada, e disputam hoje a liderança do grupo.


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