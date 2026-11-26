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A Liga Europa viveu uma noite excepcional nesta quinta-feira, com dois resultados de peso: o Milan reverteu uma desvantagem de dois gols e venceu o Olympiacos por 4 a 2, em Atenas, enquanto o Viktoria Plzen goleou o Benfica por 4 a 0 em casa. Os resultados embaralharam a classificação e acirraram a disputa pelas vagas nas oitavas de final.

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Milan protagoniza virada histórica

O Olympiacos recebeu o Milan em um jogo intenso pela Liga Europa, em meio a um clima inflamado nas arquibancadas e à grande empolgação dos donos da casa, que entraram em campo com um único objetivo: vencer e dar alegria à sua torcida.

A partida começou de forma perfeita para o Olympiacos. O primeiro gol saiu de maneira inusitada, aos 31 minutos, quando o goleiro do Milan, Mike Maignan, marcou contra o próprio patrimônio, colocando os anfitriões em vantagem e levando as arquibancadas à loucura.

O Olympiacos não demorou a ampliar. Aos 49 minutos, logo no início do segundo tempo, Jota Silva marcou o segundo gol após passe de Remo Freuler, deixando o placar em 2 a 0. A sensação geral era de que o jogo estava decidido e de que o Milan caminhava para uma derrota pesada.

Mas o futebol não conhece o impossível, e o Milan não sabe o que é desistir. A reação começou aos 56 minutos, quando Omari Hutchinson marcou o primeiro gol do time rossonero, diminuindo para 2 a 1 e devolvendo a esperança à equipe.

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Apenas sete minutos depois, veio o empate com Alfadio Cissé, após passe do próprio Hutchinson. Com o 2 a 2, o jogo virou de cabeça para baixo, e as arquibancadas passaram da festa ao silêncio e à tensão.

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O Milan não parou por aí e seguiu pressionando forte, até o momento decisivo aos 71 minutos, quando Christian Pulisic, que havia entrado no lugar de Gonçalo Ramos, marcou o terceiro gol. Ele colocou o time em vantagem por 3 a 2 e completou uma virada histórica em apenas 15 minutos.

Quando todos achavam que a partida estava encerrada e o resultado definido, Diego Moreira apareceu para escrever o último capítulo da história. Aos 50 minutos do segundo tempo (90+5'), Moreira aproveitou uma bola decisiva dentro da área e finalizou com muita confiança para o fundo das redes, dando à sua equipe um gol nos acréscimos que incendiou as arquibancadas e virou todas as contas de cabeça para baixo.

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Com esse resultado, o Olympiacos ocupa a nona posição, com 10 pontos, após três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Milan aparece em 20º lugar, com 6 pontos, após duas vitórias e três derrotas.

Goleada retumbante sobre o Benfica

Em outro jogo da mesma rodada, o Viktoria Plzen recebeu o Benfica, e os donos da casa conquistaram uma vitória histórica e esmagadora por 4 a 0.

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O Plzen começou a partida com força e impôs seu ritmo desde os primeiros minutos. O primeiro gol saiu aos 30, quando Patrik Hrošovský marcou após passe de Lukáš Červ, fazendo o estádio explodir de alegria e dando a todos a sensação de que uma noite especial estava sendo construída.

Os anfitriões não demoraram a ampliar. Aos 43 minutos, Prince Kwabena Adu marcou o segundo gol após passe de Christophe Kabongo, confirmando a superioridade da equipe da casa e deixando o Benfica em uma situação muito complicada antes do fim do primeiro tempo.

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Antes que o Benfica pudesse respirar, veio o golpe fatal aos 45 minutos, quando o próprio Kabongo marcou o terceiro gol, fechando o primeiro tempo em 3 a 0, diante do espanto total dos jogadores e torcedores do Benfica.

No início do segundo tempo, o Plzen não diminuiu o ritmo e manteve a grande atuação. Apenas um minuto depois, mais precisamente aos 46, Kabongo voltou a marcar, agora após passe de Hrošovský, anotando o quarto gol, completando sua dobradinha e transformando a partida em um festival de gols em Plzen.

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Apesar do resultado, o Benfica está na quinta posição, com 12 pontos, enquanto o Viktoria Plzen aparece em 19º lugar, com 6 pontos.