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O Milan manteve a boa fase no Campeonato Italiano e conquistou a terceira vitória consecutiva neste domingo, ao derrotar o Frosinone por 5 a 1, pela 12ª rodada da Serie A.

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Os gols do Milan foram marcados por Gabriele Calvani, do Frosinone, contra o próprio patrimônio aos 4 minutos, Gonçalo Ramos (19'), Ardon Jashari (48'), Alfadio Sissé (60') e Christian Pulisic (68').

Já o único gol do Frosinone foi marcado por Patrizio Masini, aos 25 minutos, em uma partida dominada pelo Milan.

Com o resultado, o Milan chegou a 27 pontos e ocupa a quarta colocação, cinco pontos atrás do líder Lazio, enquanto o Frosinone permaneceu com 20 pontos, na sétima posição.

Milan sai na frente cedo

Os visitantes começaram a partida em ritmo acelerado: com apenas 90 segundos, um chute de Patrizio Masini desviou em Sankhon Diawara e acertou o travessão.

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Mas o Milan abriu o placar pouco depois, quando Adrien Rabiot escapou da linha de impedimento após um passe em profundidade de Luka Modrić e cruzou rasteiro na tentativa de deixar Christian Pulisic livre para marcar, mas a intervenção de Gabriele Calvani acabou mandando a bola para o fundo da própria rede.

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O Milan ampliou a vantagem em um contra-ataque clássico, iniciado por Gonçalo Ramos após recuperar a bola de Calvani. Diego Moreira arrancou para receber o passe em profundidade de Yunus Musah e tocou para Rabiot, que serviu o português para marcar com facilidade. Foi o primeiro gol dele pelo clube desde 18 de outubro.

O Frosinone voltou para o jogo com o gol de Patrizio Masini, aos 25 minutos.

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Ardon Jashari entrou no segundo tempo, com Musah sendo deslocado para a lateral esquerda, e a mudança surtiu efeito imediato, com o meio-campista marcando seu primeiro gol com a camisa rossonera.

Ramos fez um lançamento longo para Rabiot, que deu um passe em profundidade para Jashari, que avançou pelo lado esquerdo. Em vez de cruzar para o atacante, ele soltou uma bomba de pé esquerdo, de ângulo fechado, no alto do gol.

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O Frosinone continuou pressionando, e apenas uma intervenção desesperada de Musah impediu Anthony Oyono de alcançar o cruzamento de Schmid. Em seguida, Ramos deixou o campo após sentir dores.

Alfadio Sissé entrou em seu lugar e também não demorou a marcar depois de sair do banco.

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Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, até que o árbitro de vídeo (VAR) confirmou sua validade.

O Milan marcou mais um em contra-ataque, após outro escanteio do Frosinone, fechando o placar em 5 a 1: Pulisic roubou a bola de Aleksa Terzić ainda no próprio campo de defesa, arrancou e encobriu Palmisani com categoria.