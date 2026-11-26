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A Europa League viveu uma noite excepcional nesta quinta-feira, com dois resultados de peso: o Milan reverteu uma desvantagem de dois gols e venceu o Olympiacos por 4 a 2, em Atenas, de forma emocionante, enquanto o Viktoria Plzen atropelou o Benfica por 4 a 0 em casa. Os resultados embaralharam a classificação e acirraram a disputa pelas vagas nas oitavas de final.

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Milan protagoniza virada histórica

O Olympiacos recebeu o Milan em um duelo forte pela Europa League, diante de uma torcida inflamada e de um time da casa muito motivado, que entrou em campo com um único objetivo: vencer e dar alegria aos seus torcedores.

A partida começou de forma perfeita para o Olympiacos. O primeiro gol saiu de maneira curiosa, aos 31 minutos, quando o goleiro do Milan, Mike Maignan, marcou contra, colocando os donos da casa em vantagem e levando as arquibancadas à loucura.

O Olympiacos não demorou a ampliar. Aos 49 minutos, logo no início do segundo tempo, Jota Silva marcou o segundo gol após passe de Remo Freuler, fazendo 2 a 0. Naquele momento, todos tiveram a sensação de que o jogo estava decidido e de que o Milan caminhava para uma derrota pesada.

Mas o futebol não conhece o impossível, e o Milan não sabe o que é desistir. A reação começou aos 56 minutos, quando Omari Hutchinson marcou o primeiro gol do Milan, diminuindo para 2 a 1 e devolvendo a esperança ao time.

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Apenas sete minutos depois, veio o empate com Alfadio Cissé, após passe do próprio Hutchinson. O placar passou a marcar 2 a 2, a partida virou de cabeça para baixo e a festa nas arquibancadas deu lugar ao silêncio e à tensão.

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O Milan não parou por aí e seguiu pressionando forte até o lance decisivo, aos 71 minutos, quando Christian Pulisic, que havia entrado no lugar de Gonçalo Ramos, marcou o terceiro gol. Ele colocou seu time à frente por 3 a 2 e completou uma virada histórica em apenas 15 minutos.

Quando todos achavam que o jogo tinha acabado e que o resultado estava definido, Diego Moreira apareceu para escrever o último capítulo da história. Aos 45+5 do segundo tempo (90+5'), Moreira aproveitou uma bola decisiva dentro da área e finalizou com muita confiança para o fundo das redes, dando ao seu time um gol nos acréscimos que incendiou as arquibancadas e virou todas as contas de cabeça para baixo.

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Com esse resultado, o Olympiacos ocupa a sétima posição, com 10 pontos, após três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Milan aparece em 21º lugar, com 6 pontos, após duas vitórias e três derrotas.

Goleada retumbante sobre o Benfica

Em outra partida da mesma rodada, o Viktoria Plzen recebeu o Benfica e conquistou uma vitória histórica e esmagadora por 4 a 0.

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O Plzen começou o jogo com força e impôs seu ritmo desde os primeiros minutos, até que o primeiro gol saiu aos 30, com Patrik Hrošovský, após passe de Lukáš Červ. O estádio explodiu de alegria, e todos sentiram que uma noite especial estava sendo construída.

Os donos da casa não demoraram a ampliar. Aos 43 minutos, Prince Kwabena Adu marcou o segundo gol após passe de Christophe Kabongo, confirmando a superioridade do time da casa e deixando o Benfica em situação muito complicada antes do fim do primeiro tempo.

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Antes que o Benfica pudesse respirar, veio o golpe fatal aos 45 minutos, quando o próprio Kabongo marcou o terceiro gol, fechando o primeiro tempo em 3 a 0, diante do espanto total dos jogadores e dos torcedores do Benfica.

No início do segundo tempo, o Plzen não parou e continuou seu show. Apenas um minuto depois, mais precisamente aos 46, Kabongo voltou a balançar as redes e marcou o quarto gol, após passe de Hrošovský, completando sua dobradinha pessoal e transformando a partida em uma festa de gols em Plzen.

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Com esse resultado, o Benfica passou a ocupar a quarta posição, com os mesmos 12 pontos, enquanto o Viktoria Plzen aparece em 19º lugar, com 6 pontos.