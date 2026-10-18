Com dois gols belíssimos marcados com seu toque de sempre no segundo tempo, Lionel Messi chegou a 25 gols e assumiu a liderança isolada da artilharia da liga norte-americana, além de comandar a vitória do Inter Miami sobre o Atlanta United, por 3 a 1, fora de casa, na noite de sábado.

De acordo com a rede "ESPN", o mexicano Germán Berterame abriu o placar para o Inter Miami aos 45 minutos, antes de Messi roubar a cena após o intervalo, com dois gols em quatro minutos.

O primeiro saiu aos 56 minutos, depois de Messi arrancar pelo lado direito em direção ao meio e trocar passes com Berterame na entrada da área, driblar um dos zagueiros do Atlanta, que tentou pará-lo desesperadamente, e finalizar rasteiro para o fundo das redes.





O segundo gol não foi muito diferente do primeiro: Luis Suárez deu o passe que deixou Messi em situação franca diante do gol, e o astro argentino arrancou novamente, driblou um dos defensores e balançou as redes com o pé esquerdo, superando mais uma vez o goleiro do Atlanta United, Lucas Hoyos.

O Atlanta marcou um gol tardio para salvar a honra, com o atacante Fafà Picault, ex-Inter Miami, convertendo uma cobrança de pênalti.

Cristian Kelly Gonzáles, técnico do Inter Miami, elogiou Messi após a partida: "Ele nunca para de impressionar o mundo. Quero dizer, eu realmente não consigo acreditar que um jogador como ele, com 39 anos de idade, faça o que está fazendo agora. E o que mais me alegra é vê-lo realmente feliz, porque quando ele está feliz, entrega tudo o que tem. Ele está se divertindo e se sente completamente em casa".

E acrescentou: "Como eu sempre digo, ele nos empurra para sermos melhores todos os dias. Tê-lo aqui é uma fonte de enorme felicidade. Todos sabem o quanto a nossa relação é especial. Cada vez que o vejo, ele me arranca um sorriso. E continuo me surpreendendo com ele constantemente".

Com o encerramento da partida de sábado, Messi abriu seis gols de vantagem na liderança da disputa pela Chuteira de Ouro da liga norte-americana, e também passou a dividir a liderança da lista de garçons, com 15 assistências, ao lado de Son Heung-min, do Los Angeles FC, depois de ter recebido o crédito por uma segunda assistência no gol inicial de Berterame.





Messi se tornou o primeiro jogador na história da liga norte-americana a registrar 15 assistências em três temporadas consecutivas, e também manteve suas participações em gols pela 13ª partida seguida, igualando a segunda maior sequência do tipo em sua carreira por clubes e seleção.

Os dois novos gols elevaram o total de Messi para 936 na carreira profissional, e seu treinador não tem qualquer dúvida sobre a capacidade dele de alcançar a barreira dos mil gols.

Gonzáles disse: "Sim, acredito que ele vai chegar a 1.000 gols. Tenho fé nisso. Sei que ele vai conseguir, porque ele ama desafios e estabelece metas para si mesmo que busca atingir. E como já conquistou todo o resto, esse desafio não será exceção".

E continuou: "Ele me impressiona em cada movimento que faz, e todas as vezes que o assisto nos treinos. Espero de verdade que ele continue nos impressionando até o dia em que decidir se aposentar, e espero que esse dia não chegue logo".

Os dois gols de sábado deram ao oito vezes vencedor da Bola de Ouro uma nova lembrança especial no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

A partida marcou a primeira visita do astro argentino ao estádio desde a semifinal da Copa do Mundo de 2026, em julho, quando ele deu duas assistências em gols tardios que levaram a Argentina a uma vitória dramática sobre a Inglaterra.

Messi marcou quatro gols em três partidas desde a despedida da seleção argentina, após disputar um amistoso contra o Benin no início deste mês.

O Inter Miami havia garantido a classificação para os playoffs na quarta-feira, e o último triunfo elevou sua sequência de vitórias para três partidas, deixando a equipe na segunda colocação da Conferência Leste, atrás do Nashville, líder com folga.

Por outro lado, o Atlanta United, comandado por Gerardo "Tata" Martino, ex-treinador de Messi no Inter Miami e na seleção da Argentina, sofre na 14ª posição da Conferência Leste e tem uma missão árdua para se classificar aos playoffs.

O Inter Miami deve voltar a campo no próximo sábado, quando visita o New York Red Bulls.



