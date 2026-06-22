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Vídeo: Messi perde um pênalti de forma bizarra... e se torna o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
M. Klose
Argentina
Áustria
EUA
Alemanha

Um início emocionante para a partida

Lionel Messi, astro da seleção argentina, perdeu um pênalti de forma inusitada durante a partida contra a Áustria, na noite desta segunda-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Aos 7 minutos, a seleção argentina recebeu um pênalti a favor de Lautaro Martínez, após o árbitro egípcio Amin Omar recorrer ao VAR.

Messi se preparou para cobrar, mas chutou fraco, mandando a bola para fora do gol, de uma forma incomum para o grande astro.

 Com essa falha, o astro argentino registrou um recorde negativo histórico, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo.

 A rede “Opta” informou que Lionel Messi cobrou 7 pênaltis e perdeu 3 deles, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo.

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