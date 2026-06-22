Lionel Messi, astro da seleção argentina, perdeu um pênalti de forma inusitada durante a partida contra a Áustria, na noite desta segunda-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Aos 7 minutos, a seleção argentina recebeu um pênalti a favor de Lautaro Martínez, após o árbitro egípcio Amin Omar recorrer ao VAR.
Messi se preparou para cobrar, mas chutou fraco, mandando a bola para fora do gol, de uma forma incomum para o grande astro.
Com essa falha, o astro argentino registrou um recorde negativo histórico, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo.
A rede “Opta” informou que Lionel Messi cobrou 7 pênaltis e perdeu 3 deles, tornando-se o jogador que mais perdeu pênaltis na história da Copa do Mundo.