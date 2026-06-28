Vídeo: Messi bate um recorde com uma cobrança de falta espetacular contra a Jordânia

Lionel Messi, astro da Argentina, alcançou um feito sem precedentes ao marcar o terceiro gol dos “dançarinos do tango” contra a Jordânia na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O gol de “El Pulga” saiu de uma cobrança de falta que ele executou com maestria aos 80 minutos da partida contra a Jordânia.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Lionel Messi se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar pelo menos um gol em sete partidas consecutivas.

A rede destacou que Messi se juntou a uma lista de cinco jogadores que marcaram dois gols de falta na Copa do Mundo desde a edição de 1966, a saber: Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gigini e David Beckham.

De acordo com o site “Mr. Sheet”, especializado em estatísticas, Messi consolidou sua liderança como o jogador que mais marcou gols na Copa do Mundo de fora da grande área (7 gols).

O “Pulga” supera nesta lista: Rivelino (5 gols), Lothar Matthäus (4 gols), Diego Forlán (4 gols), Bobby Charlton (3 gols), Garrincha (3 gols) e Kylian Mbappé (3 gols).



