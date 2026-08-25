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Al Riyadh vs Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: mereceu o cartão vermelho direto? Astro do Al-Nassr complica confronto contra o Al-Ettifaq

Al-Ettifaq x Al-Nassr
Al-Ettifaq
Al-Nassr
Campeonato Saudita
B. Krepski
M. Dembele
A. Gabriel
A. Postecoglou
Arábia Saudita
Brasil
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O Al-Alami em apuros logo cedo

O Al-Nassr foi submetido a um teste difícil e precoce diante do Al-Ettifaq, na partida que reuniu as duas equipes, na terça-feira, pela terceira rodada da Liga Roshn Saudita, no estádio dos "Navegadores".

A partida teve um ponto de virada precoce depois que Moussa Dembélé recebeu um passe na entrada da grande área, aos 12 minutos, antes de o goleiro do Al-Nassr, Bento, sair de sua meta para tentar detê-lo.

Apesar da presença de um dos zagueiros do Al-Nassr perto do jogador do Al-Ettifaq e de sua tentativa de alcançá-lo, Bento derrubou Dembélé fora da grande área, levando o árbitro Mohammed Al-Huwaish a exibir o cartão vermelho direto para o goleiro do Al-Nassr.

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Assim, o Al-Nassr se viu obrigado a completar a partida em desvantagem numérica, em um confronto difícil diante do Al-Ettifaq, onde o técnico australiano Ange Postecoglou teve de tirar seu jogador Angelo para colocar em seu lugar o jovem goleiro Abdulrahman Al-Otaibi.

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