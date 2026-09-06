Vídeo: mercenários, vocês não vão sair, revolta de fúria total em Mestalla após goleada por 5 a 0 do Barcelona

Os torcedores do Valencia deram vazão a uma tempestade de raiva contra tudo o que estava diante dos seus olhos: o treinador, os jogadores e o camarote das autoridades.

A humilhante derrota por 5 a 0 diante do Barcelona levou cerca de dois mil torcedores a se reunirem em frente à entrada principal do estádio de Mestalla, entoando frases ofensivas e dirigindo xingamentos ao conselho de administração, aos jogadores e ao treinador.

De acordo com o jornal "Marca", a torcida furiosa gritou "Vocês não vão sair!", e se posicionou em frente à entrada do camarote das autoridades, o que exigiu a mobilização de um grande contingente de policiais da Polícia Nacional, a pé e a cavalo, para estabelecer um cordão de segurança.

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Os gritos de "Peter, vá embora agora!" continuaram, dirigidos ao acionista majoritário, assim como ao treinador Carlos Corberán e aos jogadores, com a já conhecida frase "Mercenários!".

A presença da polícia e o calor, e certamente o cansaço da própria situação, fizeram com que a concentração diminuísse com o passar dos minutos, sem que ocorressem incidentes.

Kiat Lim escolheu a partida contra o Barcelona como oportunidade ideal para sua primeira aparição no camarote das autoridades do estádio de Mestalla durante um jogo do Campeonato Espanhol, um ano e meio após assumir a presidência do clube.

Os torcedores haviam começado a se empolgar antes mesmo de saberem que o filho do acionista majoritário, Peter Lim, faria uma aparição surpresa. Mas, assim que a notícia se espalhou na manhã de domingo, a frase "hoje é o dia" se propagou como fogo em palha pelas redes sociais.









Os torcedores do Valencia não se limitaram a se sentir incomodados com o time, que mais uma vez mostrou sinais de que só pode lutar pela permanência (um ponto em quatro partidas), mas também estavam fartos do encerramento equivocado da janela de transferências, na qual tentaram, sem sucesso, contratar um zagueiro e um atacante no último dia, e sentem que o treinador Carlos Corberán é cúmplice de uma gestão esportiva desastrosa.

Kiat Lim apareceu, de forma incomum, no estádio de Mestalla, disfarçado no ônibus dos jogadores do Valencia, acompanhado do diretor-executivo de futebol Ron Gourlay e do diretor-geral Javier Solís. Mas ele não se escondeu no camarote das autoridades, onde foi visto brincando com Joan Laporta, presidente do Barcelona, antes da partida.

Aos seis minutos, com o gol de Lamine Yamal, começaram as vaias, e aos dezenove minutos, quando entrou uma multidão de torcedores das arquibancadas que decidiram protestar fora do estádio, a torcida de Mestalla explodiu contra todos: "Carlos, vá embora agora", "Corberán, renuncie", "Conselho de administração, renunciem", "Lim, seu canalha, saia de Mestalla"; "Peter, vá embora agora", "Cadê as contratações?", "Amanhã é dia de folga"; "Não sobrou um clube, apenas a camisa, os mercenários têm que parar".

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As pausas para hidratação foram aproveitadas para atacar Carlos Corberán, que era vaiado toda vez que saía de sua área técnica.

Eles chegaram a zombar dos erros de seus próprios jogadores e a aplaudi-los, e, com o apito final, começou uma grande onda de raiva, com mensagens de ameaça dirigidas ao camarote dos diretores e aos jogadores, como "Vocês não vão sair!".

Alguns torcedores já haviam deixado seus lugares naquele momento, mas outros esperaram para continuar os protestos na rua.







