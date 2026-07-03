Vídeo: Menino argelino registra os detalhes de como perdeu a consciência aos pés de torcedores marroquinos

A camisa da seleção argelina não protegeu o menino Wassim contra uma agressão coletiva sofrida na cidade de Boston, nos Estados Unidos, após a partida entre Marrocos e Holanda na Copa do Mundo de 2026, que terminou com ele perdendo a consciência após levar golpes concentrados na cabeça.

Wassim, de 14 anos e portador das nacionalidades americana e argelina, foi vítima de uma agressão coletiva em uma das áreas reservadas aos torcedores na cidade de Boston, durante a partida entre Marrocos e Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em sua primeira aparição após o incidente, Wassim revelou à televisão argelina os detalhes do ocorrido enquanto assistia à partida entre Argélia e Suíça nas arquibancadas do estádio “BC Place”.

Wassim disse: “Eu estava assistindo ao jogo entre Marrocos e Holanda com meus amigos na minha área. Começou uma briga entre torcedores marroquinos e, de repente, eles se voltaram contra mim e me agrediram apenas porque eu estava vestindo a camisa da Argélia”.

Ele acrescentou, descrevendo o momento da agressão: “Eles se lançaram sobre mim e me chutaram. Não consegui me defender; os golpes foram direto na minha cabeça, até que perdi completamente a consciência”.

O menino argelino apareceu mais tarde nas arquibancadas do jogo entre a Argélia e a Suíça, cercado pela torcida dos Verdes, em um momento de solidariedade marcante.

Wassim demonstrou estar profundamente emocionado após o presidente Abdelmadjid Tebboune ter falado sobre ele, dizendo: “Vi o presidente falando sobre mim e não consegui dizer nada de tanta alegria; é uma grande honra, e senti que todo o povo argelino me apoiava”.

O episódio, que ocorreu após a partida entre Marrocos e Holanda na Copa do Mundo de 2026, gerou ampla repercussão, depois que Wassim registrou os detalhes em vídeo.

De acordo com reportagens da mídia argelina, o menino vestia a camisa da seleção argelina, mas estava lá para torcer pela seleção marroquina. A situação se agravou após a seleção holandesa abrir o placar; um vídeo que circulou na internet mostrou que ele foi agredido por cerca de 35 pessoas, o que o levou a perder a consciência e cair no chão, antes de ser levado ao hospital para receber atendimento médico.