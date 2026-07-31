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Ahmed Mansy

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Vídeo: "Melhor que Xavi": lenda do Al-Ittihad indica ex-técnico da equipe para comandar o Al-Ahli

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Matthias Jaissle perto de deixar o Al-Ahli: quem será o sucessor?

Uma lenda do Al-Ittihad e ex-treinador do time recomendou o técnico para comandar o rival tradicional Al-Ahli na próxima temporada, como substituto do alemão Matthias Jaissle.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Jaissle apresentou seu pedido de demissão do comando do Al-Ahli, na última quinta-feira, para assumir o comando do Newcastle United na próxima temporada, no lugar de seu antigo treinador Eddie Howe.

Khamis Al-Zahrani, lenda do Al-Ittihad, disse em declarações aos canais "Al-Arabiya": "Há muitos nomes cotados (para suceder Jaissle), como Xavi (Hernández), Nuno Espírito Santo, além do português que treinou o Al-Ahli (Vítor Pereira)".

E explicou: "Nuno Espírito Santo é o melhor para comandar o Al-Ahli, pois é um grande treinador, e o vimos no Al-Ittihad, com quem conquistou alguns títulos".

Santo já trabalhou no Al-Ittihad entre 2022 e 2023, quando conquistou o título do Campeonato Saudita após 14 anos de jejum, além da Supercopa Saudita.

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Al-Zahrani concluiu suas declarações: "Xavi conquistou números com o Al-Sadd do Catar e com o Barcelona, e há seriedade nas negociações com ele, especialmente por ter um grande nome no futebol, podendo ser adequado para a situação, sendo ele o disponível no momento atual".

Vale lembrar que Xavi está afastado dos gramados há cerca de duas temporadas, mais precisamente desde sua saída do comando do Barcelona ao fim da temporada 2023-2024.

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