Vídeo... Medhat Shalabi critica o Al Ahly do Egito: O que aconteceu foi uma farsa... Vejam o Al Ahli de Jeddah

O jornalista Medhat Shalabi lançou um forte ataque contra o Al-Ahly após os acontecimentos da partida contra o Ceramica Cleopatra, que reuniu as duas equipes ontem, terça-feira, no Campeonato Egípcio.

Nos minutos finais, houve uma mão de um jogador do Ceramica Cleopatra, e o árbitro se recusou a marcar pênalti, mantendo sua decisão após revisar a jogada pelo VAR.

A decisão do árbitro provocou a ira dos jogadores e da comissão técnica do Al-Ahly, que se precipitaram para contestá-la veementemente após o apito final. O goleiro Mohamed El-Shenawy foi expulso, e outros receberam cartões amarelos.

Em declarações à televisão, Shalabi disse: “Falo para agradar a Deus, e juro por Deus, juro por Deus, que na minha cabeça não há Al-Ahly, nem Zamalek, nem qualquer clube sequer, porque vamos nos encontrar com Deus”.

Ele continuou: “O que aconteceu após a partida entre o Al-Ahly e o Ceramica foi uma farsa. Após a partida, o membro do conselho de administração Sayed Abdel Hafiz desceu da cabine principal para o campo para protestar de alguma forma, e isso nunca aconteceu na história do Al-Ahly; há um diretor de futebol que pode se pronunciar”.

E acrescentou: “Então, Adel Mostafa avançou; eu senti medo; depois, El-Shenawy avançou; e houve quem dissesse que o árbitro proferiu palavrões... Um comportamento inadequado”.

E Shalabi continuou: “O campeonato é um produto que gera dinheiro, e quando você o comercializa dessa forma, você afeta negativamente o valor desse produto”.

Medhat Shalabi passou a falar sobre o Campeonato Saudita, dizendo: “Hoje, no jogo do Al-Ahli de Jeddah, assistimos a uma situação quase idêntica: houve dúvida sobre um pênalti e o árbitro disse que não... Depois que o árbitro apitou o fim da partida, vocês viram o que aconteceu? Os jogadores avançaram contra o árbitro? A polícia entrou em campo para proteger o árbitro de uma agressão?”.

E acrescentou: “O Al-Ahli de Jeddah está na disputa, e a partida contra o Al-Fayha terminou empatada em 1 a 1. O árbitro foi verificar se havia pênalti ou não. Após o apito final, Matias Yaisle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, foi até ele sozinho, sorriu e começou a conversar com o árbitro”.

Ele observou: “Yasle colocou a mão no ombro do árbitro, e este olhou para ele e a retirou. Não vimos os jogadores avançarem, tentativas de agressão nem um membro da diretoria entrar em campo, e isso não é algo que devemos ver em nossos estádios”.

E continuou: “O que aconteceu desvaloriza o Campeonato Egípcio. Se eu fosse comentar a partida, diria que foi pênalti, mas isso não nos distrai dos problemas reais.”

E concluiu: “Afirmei no início da temporada, após as várias contratações do Al-Ahly, que ele seria o mais forte; por isso, não é correto ficar atrás no placar por um gol contra o Ceramica, depois empatar e ver o adversário desperdiçar dois gols certos, para então o time vermelho vir reclamar de um pênalti”.

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