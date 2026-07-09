Em meio às acusações egípcias à Federação Internacional de Futebol (FIFA) de favorecer o astro argentino Lionel Messi, após a última partida entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo, foram relembradas declarações anteriores do falecido astro, o lendário Diego Armando Maradona, sobre o assunto.

A Argentina venceu o Egito por 3 a 2, em uma partida marcada por grande polêmica arbitral, especialmente no que diz respeito ao terceiro gol dos argentinos e ao pedido dos egípcios por um pênalti a favor de Mohamed Salah no início da partida.

Após a partida, Husam Hassan, técnico da seleção egípcia, afirmou que o torneio está a favor da Argentina e que eles querem que Messi continue na competição por questões de marketing e outros motivos.

Horas depois dessa polêmica, circulou um vídeo antigo do lendário argentino Maradona, no qual ele fala, em uma entrevista na TV, sobre a gentileza da FIFA para com Messi ao conceder-lhe o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2014.

Maradona disse no vídeo, que se espalhou amplamente nas redes sociais: “Eu daria o paraíso a Messi. Mas não é certo que alguém ganhe algo que não merece apenas por causa de um plano de marketing”.

E continuou: “Quando os especialistas em marketing querem fazê-lo ganhar algo que ele não conquistou, isso não é justo, porque Arjen Robben fez um torneio excepcional, e o próprio Müller fez uma dedicação incrível na partida contra a Argentina... Não é mesmo?”.

Maradona acrescentou: “E James Rodríguez… Fiquei impressionado com o James”.

O apresentador respondeu: “Tudo bem, e James Rodríguez”.

Em seguida, Maradona disse: “Para mim também é assim... Agora estamos de acordo que James Rodríguez foi o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014”.

Vale lembrar que a Alemanha conquistou o título em 2014, ao vencer a Argentina por 1 a 0, enquanto o colombiano James Rodríguez recebeu a Chuteira de Ouro, após liderar a artilharia com 6 gols.