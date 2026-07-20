Vídeo... Madri se enfeita de ouro e recebe os campeões da Espanha com uma recepção lendária

A seleção espanhola chegou ao país, trazendo consigo a Copa do Mundo de 2026, poucos dias após conquistar o título pela segunda vez em sua história, após a vitória sobre a Argentina na final. Logo nos primeiros momentos da chegada da delegação da “La Roja”, começaram as comemorações da torcida espanhola, que se prepara para dias excepcionais em homenagem aos campeões.

O jornal espanhol “Marca” publicou um vídeo que documenta a chegada da delegação da seleção, no qual o capitão da equipe, Rodri, aparece assim que a porta do avião se abre segurando a Copa do Mundo, enquanto o técnico Luis de la Fuente fica ao seu lado, em uma cena que chamou a atenção da torcida que aguardava a chegada dos campeões.









O jornal revelou os bastidores das comemorações organizadas pela Federação Espanhola, nas quais os jogadores receberão uma recepção popular gigantesca, assim como acontece após cada título importante conquistado pela seleção. A parada da vitória terá início na segunda-feira, 20 de julho, dando aos torcedores a oportunidade de comemorar de perto com seus astros.

A programação começará com uma visita a várias instituições oficiais na capital, Madri, antes de seguir para a famosa Praça de Cibeles, que se transformará em um palco ao ar livre para receber os campeões do mundo, em meio a uma presença massiva de torcedores e às comemorações esperadas pela conquista histórica.

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As comemorações não se limitarão apenas à aparição dos jogadores, já que a seleção espanhola anunciou a participação de várias estrelas da música na festa, com destaque para Ardi Bogotá, Aitana, Ana Mina, Lola Indigo e Viva Suíça, além da promessa de outras surpresas que serão reveladas durante a comemoração.

Os artistas participantes interagiram com o evento nas redes sociais. A cantora Ana Mina, em referência ao seu trabalho mais recente com Lola Indigo, escreveu: “Esta noite é toda de vocês”, em uma mensagem que reforça que a comemoração não será apenas uma consagração esportiva, mas uma noite excepcional que a Espanha viverá em homenagem aos campeões do mundo.