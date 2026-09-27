Vídeo: longe do tartã e da crise com o técnico, um motivo inesperado para a ausência de Mohamed Salah diante do Sudão do Sul

Um jornalista egípcio revelou uma nova explicação para a ausência de Mohamed Salah, astro do Trabzonspor da Turquia, no confronto entre Egito e Sudão do Sul, marcado para a próxima terça-feira pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A Federação Egípcia de Futebol anunciou que Salah desfalcará a próxima partida, com base em um acordo com a comissão técnica, por causa do gramado do estádio, do tipo "tartan".

Mas o jornalista Mohamed Shabana afirmou que a partida da seleção do Egito contra Angola, que era esperada como uma celebração do desempenho do Egito na Copa do Mundo, teve um clima tenso por conta de declarações de Hossam Hassan, técnico da seleção, antes do jogo, a respeito de Mohamed El Shenawy, a quem descreveu como "acabado" na época em que se juntou à seleção.

Shabana disse, em declarações através do programa "Number One", exibido pelo canal "CBC" na noite deste domingo: "De repente, a partida contra Angola se transformou de um encontro de celebração pela conquista da seleção do Egito, em resultados e desempenho na Copa do Mundo, em uma partida tensa por causa das declarações de Hossam Hassan um dia antes do jogo a respeito de Mohamed El Shenawy".

E acrescentou: "Não estou convencido da ausência dos jogadores nas partidas disputadas em campos de grama sintética por medo de lesão ou de impacto no joelho, e, se fosse esse o caso, a Federação Internacional não teria permitido a realização de partidas nesses campos".

E prosseguiu: "Não é verdade o que circulou sobre Mohamed Salah não disputar a partida contra o Sudão do Sul por medo de lesão, assim como não é verdade que a sua não participação tenha ocorrido por causa da irritação dele com a substituição na partida contra Angola".

E revelou um motivo inesperado, ao dizer: "Hany Abo Rida, presidente da Federação Egípcia, acertou com Mohamed Salah antes da partida contra Angola que ele não disputaria a partida contra o Sudão do Sul, por causa do filho dele, Lel, especialmente porque havia determinadas vacinas que o jogador precisava tomar antes de viajar, mas, por medo em relação ao filho, ele pediu para ser dispensado do jogo, pois passará dois dias com ele, principalmente porque a criança tem imunidade fraca e há um vírus se espalhando no Sudão do Sul no período atual".







