Compartilhar Siga GOAL no Google

O Liverpool decidiu com facilidade o clássico da Inglaterra ao golear o Manchester United por 4 a 0, na noite deste domingo, em Anfield, em partida que marcou um início desastroso para o argentino Mauricio Pochettino, novo técnico do Manchester United, pela 11ª rodada da Premier League.

Publicidade

O Liverpool, comandado pelo técnico Andoni Iraola, não precisou de muito tempo para impor sua superioridade. O Manchester United sofreu um duro golpe aos oito minutos, quando o árbitro mostrou o cartão vermelho para Leny Yoro, que derrubou Alexander Isak quando o atacante partia sozinho em direção ao gol. Com isso, a equipe teve de jogar com dez homens desde muito cedo.

O Liverpool aproveitou rapidamente a vantagem numérica: aos dez minutos, Dominik Szoboszlai cobrou com sucesso a falta resultante do lance e abriu o placar, colocando os donos da casa em vantagem e o Manchester United sob enorme pressão desde o início da partida.

Bastaram apenas três minutos para o Liverpool voltar a balançar as redes. Aos 13, Florian Wirtz ampliou, aproveitando a evidente desorganização do Manchester United, que não conseguiu lidar com o início avassalador do adversário e se viu perdendo por dois gols em praticamente 15 minutos de jogo.

Esse começo desmontou completamente os planos de Pochettino, obrigado a lidar com a expulsão precoce e com a desvantagem de dois gols justamente quando o Manchester United precisava se reequilibrar rapidamente. A equipe, porém, sofreu de forma clara diante da pressão ofensiva constante imposta pelo Liverpool.

Publicidade Publicidade

Do outro lado, o Liverpool dominou totalmente a partida, sem sofrer qualquer perigo real do Manchester United, que se limitou a assistir, incapaz de acompanhar o ritmo dos donos da casa ou de ameaçar o gol adversário de forma efetiva. Enquanto isso, os Reds controlavam o ritmo do jogo e exploravam os espaços que surgiam na defesa rival.

Tópicos relacionados

O Liverpool poderia ter ampliado ainda mais o placar, já que seus jogadores desperdiçaram diversas chances ao longo dos dois tempos, diante da clara superioridade ofensiva da equipe e da falta de soluções do Manchester United, que teve grande dificuldade para sair jogando e chegar ao campo de ataque.

Pochettino tentou reagir com mudanças na equipe. Logo após a expulsão de Yoro, colocou Harry Maguire no lugar de Bryan Mbeumo, numa tentativa de reorganizar a defesa e reduzir os espaços para o ataque do Liverpool. Isso, no entanto, não foi suficiente para frear a superioridade dos donos da casa, que seguiram ameaçando o gol e criando oportunidades.

Publicidade

O cenário se manteve no segundo tempo, com o Liverpool preservando a clara superioridade, enquanto o Manchester United seguia incapaz de esboçar uma reação ofensiva de verdade. Não houve sinais consistentes de que a equipe pudesse voltar para o jogo, sobretudo com a inferioridade numérica e a desvantagem de dois gols.

Aos 66 minutos, o Liverpool marcou o terceiro gol. Bradley Barcola fez um cruzamento rasteiro dentro da área e Rio Ngumoha completou de primeira para o fundo das redes, confirmando a superioridade dos Reds e acabando com qualquer esperança que ainda restasse ao Manchester United de buscar a virada.

Publicidade

O terceiro gol traduziu o amplo domínio imposto pelo Liverpool durante toda a partida. A equipe soube aproveitar a superioridade numérica e técnica e continuou criando chances e chegando ao gol adversário, enquanto o Manchester United não conseguiu apresentar nada que o justificasse em uma de suas partidas mais difíceis.

Em mais uma falha defensiva, o Liverpool marcou o quarto gol aos 83 minutos, com Victor Muñoz, que aproveitou um belo passe de Florian Wirtz e ficou cara a cara com o goleiro.

Publicidade

Com a vitória, o Liverpool chegou a 21 pontos e ocupa a quarta colocação, enquanto o Manchester United segue em crise, estacionado nos 8 pontos, na 19ª posição (penúltimo lugar).