Vídeo: ligamentos rompidos e cartilagens destruídas - lesão terrível encerra a temporada de estrela de La Liga antes mesmo de começar

O Getafe recebeu um duro golpe poucos dias antes do início do Campeonato Espanhol, depois que exames médicos revelaram uma grave lesão sofrida por seu atacante Christantus Uche durante o amistoso contra o Monaco, confirmando a necessidade de uma intervenção cirúrgica e sua ausência por toda a temporada 2026-2027.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As", a ressonância magnética a que o jogador foi submetido no dia seguinte à partida revelou múltiplas rupturas no joelho direito, atingindo os ligamentos e os meniscos, em uma lesão que exige a realização de uma cirurgia nos próximos dias, antes do início de uma longa fase de reabilitação e recuperação.

Tragédia

A lesão ocorreu nos minutos finais do amistoso que reuniu Monaco e Getafe no estádio Louis II, enquanto a equipe espanhola tentava buscar o empate após se ver em desvantagem por um gol.

Uche avançou com a bola pelo lado esquerdo em uma tentativa de conduzir um ataque nos minutos finais, antes de o francês Christian Mawissa entrar com força para detê-lo.

A entrada provocou uma violenta torção na perna direita do jogador, em uma cena que gerou preocupação entre os jogadores das duas equipes e as comissões técnica e médica.

O atacante nigeriano não conseguiu prosseguir na partida, pois o departamento médico do Getafe interveio rapidamente, antes de o jogador deixar o gramado carregado em uma maca.

Apesar de a avaliação inicial divulgada pelo Getafe após a partida mencionar que Uche havia sofrido apenas uma "contusão", os resultados dos exames posteriores frustraram as esperanças de que a lesão fosse leve, ao revelarem danos graves nas estruturas do joelho.

Temporada inteira fora dos planos

A natureza da lesão significa que Uche ficará ausente do Getafe durante toda a temporada 2026-2027, em um golpe que chega em um momento extremamente difícil tanto para o jogador quanto para o clube.

O atacante aguardava a nova temporada como uma etapa importante em sua trajetória com a equipe madrilenha, após retornar a ela ao fim de seu período de empréstimo na temporada passada, em meio à esperança de que se tornasse um dos elementos importantes do projeto do Getafe, especialmente com o clube se preparando para viver uma nova experiência europeia com a participação na Liga Conferência Europa.

Mas a lesão virou de cabeça para baixo esses planos e colocou a comissão técnica diante de uma crise precoce a apenas uma semana do início do Campeonato Espanhol.

Choque psicológico para o jogador

As consequências da lesão não se limitaram ao aspecto físico, pois Uche vive um momento psicológico difícil após saber da dimensão do dano sofrido em seu joelho, segundo o que relatou o "As", que apontou que o jogador recebeu a notícia de sua longa ausência com grande choque.

O atacante nigeriano enfrenta agora uma árdua jornada de tratamento e reabilitação que começa com a cirurgia, antes de ingressar em um longo programa para recuperar sua condição, num momento em que se preparava para iniciar a temporada com o Getafe e disputar a competição europeia.