Vídeo: Liderados por Ronaldo... Um acontecimento sem precedentes para a Portugal na história da Copa do Mundo

A seleção de Portugal estabeleceu um recorde sem precedentes na história de suas participações na Copa do Mundo, ao encerrar o primeiro tempo da partida contra o Uzbequistão, na noite de terça-feira, pela segunda rodada do Grupo 11 da Copa do Mundo de 2026, com uma vantagem de três gols a zero.

Os companheiros de Cristiano Ronaldo haviam sofrido forte pressão das críticas após o empate decepcionante na partida de estreia contra a República Democrática do Congo, por 1 a 1.

Mas, desta vez, “O Don” conseguiu abrir o placar de seus gols na Copa do Mundo desta edição, sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, da melhor maneira possível, marcando dois gols, enquanto seu companheiro Nuno Mendes acrescentou mais um, encerrando o primeiro tempo contra o Uzbequistão em 3 a 0.

De acordo com as estatísticas do Stats Foot: “Esta é a primeira vez que a Portugal abre uma vantagem de três gols no primeiro tempo em uma partida da Copa do Mundo em toda a sua história”.

O primeiro gol de Ronaldo saiu de um chute de primeira após cruzamento de João Cancelo, aos seis minutos.

Aos 17 minutos, Nuno Mendes marcou o segundo gol de Portugal em uma cobrança de falta na entrada da área, antes que o árbitro anulasse um gol do Uzbequistão devido a uma falta contra Cancelo na jogada que levou ao gol.

Aos 39 minutos, Ronaldo voltou a balançar as redes, marcando o terceiro gol após ficar cara a cara com o goleiro, tornando-se o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar em seis edições diferentes.

O astro português de 41 anos já havia marcado nas edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

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