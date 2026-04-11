Vídeo: Liderado por Salah, o Liverpool reaviva suas esperanças europeias com a vitória sobre o Fulham

O astro egípcio Mohamed Salah levou o Liverpool à vitória sobre o Fulham (2 a 0), neste sábado, no estádio de Anfield, pela 32ª rodada da Premier League.
Com essa vitória, os Reds mantiveram suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, elevando sua pontuação para 52 pontos, na quinta posição da tabela da Premier League, enquanto o Fulham permaneceu com 44 pontos, na 11ª posição.
Carragher: Marrocos vai superar o Brasil... e será eliminado da Copa do Mundo por essa seleção
Canal do Real Madrid sobre a intervenção sangrenta: a La Liga é fraudulenta
Presidente do México revela posição final da Fifa sobre a transmissão dos jogos do Irã
O Liverpool marcou seu primeiro gol com o jovem jogador inglês Rio Nguemoh, aos 36 minutos.
Apenas quatro minutos depois, o “Faraó” egípcio ampliou o placar para os Reds com um belo chute de primeira, no canto oposto do gol dos visitantes.
Salah recebeu aplausos e uma grande homenagem da torcida do Liverpool ao deixar o campo substituído aos 90 minutos da partida.
O Liverpool se prepara agora para um confronto acirrado na próxima terça-feira, no Anfield, pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain, que venceu a partida de ida no Parque dos Príncipes por 2 a 0.