Vídeo... Lenda do Iraque adverte a Arábia Saudita: a Espanha não vai subestimar vocês

Nash’at Akram, lenda da seleção do Iraque, alertou a Arábia Saudita sobre o confronto contra a Espanha, pois acredita que esta última não vai subestimar o adversário e jogará com toda a sua força para conquistar a vitória.
A seleção saudita se prepara para enfrentar a Espanha amanhã, domingo, no âmbito da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
Leia também... Vídeo... Sami Al-Jaber: A Arábia Saudita goleou o Marrocos e a Bélgica na Copa do Mundo de 94
Akram disse em declarações ao canal catariano “Al-Kass”: “A seleção saudita fez uma partida forte e marcante contra o Uruguai e conseguiu somar um ponto valioso, graças ao trabalho de Donis, que soube ler as chaves do jogo do adversário”.
Ele acrescentou: “Na minha opinião, a seleção saudita fez sua melhor partida dos últimos três anos, especialmente na defesa, o que contrasta com seu estilo ofensivo habitual, que se baseia na posse de bola e no ataque ao adversário”.
Sobre a partida contra a Espanha, Akram disse: “A Espanha entrará em campo de maneira totalmente diferente daquela que apresentou contra Cabo Verde na primeira rodada; ela não vai subestimar a Arábia Saudita e se empenhará ao máximo para conquistar a vitória”.
E completou: “Espero que os jogadores da seleção saudita tenham muito cuidado e se concentrem em neutralizar os pontos-chave do jogo da Espanha, além de trabalharem para encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque”.
E concluiu: “É verdade que a Seleção Verde conquistou um bom resultado na primeira rodada, mas a seleção saudita precisa reforçar o que apresentou para sair com um resultado positivo”.