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Vídeo... Lenda do Iraque adverte a Arábia Saudita: a Espanha não vai subestimar vocês

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Espanha
Arábia Saudita
EUA

Será que o Al-Akhdar conseguirá derrotar o Matador?

Nash’at Akram, lenda da seleção do Iraque, alertou a Arábia Saudita sobre o confronto contra a Espanha, pois acredita que esta última não vai subestimar o adversário e jogará com toda a sua força para conquistar a vitória.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a Espanha amanhã, domingo, no âmbito da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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Akram disse em declarações ao canal catariano “Al-Kass”: “A seleção saudita fez uma partida forte e marcante contra o Uruguai e conseguiu somar um ponto valioso, graças ao trabalho de Donis, que soube ler as chaves do jogo do adversário”.

Ele acrescentou: “Na minha opinião, a seleção saudita fez sua melhor partida dos últimos três anos, especialmente na defesa, o que contrasta com seu estilo ofensivo habitual, que se baseia na posse de bola e no ataque ao adversário”.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA

Sobre a partida contra a Espanha, Akram disse: “A Espanha entrará em campo de maneira totalmente diferente daquela que apresentou contra Cabo Verde na primeira rodada; ela não vai subestimar a Arábia Saudita e se empenhará ao máximo para conquistar a vitória”.

E completou: “Espero que os jogadores da seleção saudita tenham muito cuidado e se concentrem em neutralizar os pontos-chave do jogo da Espanha, além de trabalharem para encontrar o equilíbrio entre defesa e ataque”.

E concluiu: “É verdade que a Seleção Verde conquistou um bom resultado na primeira rodada, mas a seleção saudita precisa reforçar o que apresentou para sair com um resultado positivo”.



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