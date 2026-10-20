Vídeo: lenda do Al-Hilal afirma que Cristiano Ronaldo sofre psicologicamente por causa da crise de Portugal

Sami Al-Jaber, ídolo do Al-Hilal, soltou declarações polêmicas sobre o nível em queda apresentado pelo português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, na noite da vitória sobre o Neom por 1 a 0, pela 10ª rodada da Roshn Saudi League.

Ronaldo desperdiçou uma série de chances fáceis durante a partida, com destaque para um pênalti poucos instantes antes do fim do primeiro tempo.

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Sobre o assunto, Sami Al-Jaber afirmou em declarações ao programa saudita "Nadeena": "Ronaldo sofre claramente de uma crise psicológica, por causa do que aconteceu com ele na seleção de Portugal".

E acrescentou: "O Ronaldo que conhecemos não desperdiça chances assim, mas ele está com a mente dispersa, porque sempre marca, e a atuação dele hoje nesse nível é prova de que estou certo".

Ele prosseguiu: "Eu acompanho bem o Ronaldo, especialmente na era do Real Madrid, quando ele convertia todas as chances que surgiam, e é impossível que desperdice dessa maneira".

E concluiu: "Na minha opinião, João Félix é o astro do time e sempre decide as partidas, mas o Al-Nassr não tem nenhum atacante do mesmo nível do Ronaldo, por isso o time é obrigado a escalá-lo".



