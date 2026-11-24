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O fim da partida entre o Manchester City e o Napoli, no Etihad Stadium, foi marcado por momentos quentes e muitas reclamações dos jogadores e da torcida do time inglês.

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O Manchester City escapou de uma derrota que esteve muito próxima, em casa e diante de sua torcida, para o Napoli, ao arrancar um empate no fim por 2 a 2 na partida disputada nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

Quando a partida caminhava para terminar com vitória do Napoli por 2 a 1, Rayan Cherki marcou o gol de empate do Manchester City, aos 86 minutos.

Depois disso, o City pressionou com toda a força em busca do gol da vitória, mas a partida terminou empatada em 2 a 2.

Segundo o jornal "The Sun", a partida entre Manchester City e Napoli pela Champions League terminou em meio a grande polêmica, depois que o árbitro apitou o fim 25 segundos antes do término dos acréscimos.

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Os comandados de Enzo Maresca arrancaram o empate por 2 a 2 contra os italianos no Etihad Stadium na noite de terça-feira, mas jogadores e torcedores do City ficaram furiosos com o apito final soando enquanto ainda restava tempo no relógio do estádio e passaram a apontar para o relógio.

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O goleiro Gianluigi Donnarumma liderou a onda de revolta de jogadores e torcedores do City e recebeu cartão amarelo do árbitro István Kovács por reclamação.

O relógio do telão mostrava que ainda restavam 25 segundos de jogo quando o apito final soou, mas o relógio da transmissão indicava que os dois minutos de acréscimo já tinham se esgotado.

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O protesto ocorreu em meio à forte pressão do Manchester City em busca do gol da vitória, e os jogadores e a comissão técnica consideraram que o apito antecipado frustrou seus esforços.

Getty Images

Uma noite para esquecer

Foi uma noite para esquecer para o Manchester City. O time de Enzo Maresca, em má fase, conquistou apenas uma vitória em sete partidas até agora e terá de enfrentar o forte rival Arsenal no domingo.

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O Napoli, que vive uma queda de rendimento, parecia uma boa oportunidade para os comandados de Enzo Maresca voltarem ao seu nível habitual.

O time da Serie A contava com alguns nomes conhecidos na escalação, incluindo a dupla ex-Manchester United Scott McTominay e Rasmus Højlund, além de Billy Gilmour.

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Mas o homem que os torcedores da casa realmente queriam ver era um dos maiores jogadores de todos os tempos do clube, De Bruyne, que foi idolatrado ali durante os dez anos em que permaneceu na equipe.

Era o segundo retorno do belga à sua casa espiritual desde que saiu, em maio de 2025, mas o primeiro, em setembro do ano passado, não saiu como planejado.

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Na ocasião, ele foi recebido pela torcida com enorme carinho, mas sua noite durou apenas 25 minutos: foi substituído como parte de um ajuste na equipe depois que um jogador do time visitante recebeu cartão vermelho.

O Napoli perdeu aquela partida sem ele, por isso o jogador de 35 anos teve agora a chance de lembrar a torcida do City de sua qualidade.

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Os italianos também têm sofrido nesta temporada, e De Bruyne teve problemas com o atual treinador, Massimiliano Allegri, o que gerou especulações sobre uma possível saída em janeiro.

O time caiu para o oitavo lugar no campeonato nacional e perdeu três de seus quatro jogos na Champions League.

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Mas os italianos pareceram à vontade nesta noite, enquanto o City lutava para ter qualquer tipo de controle sobre a partida.