Vídeo: Lamine Yamal marca um gol fantástico contra o Real Betis

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, marcou um gol excepcional contra o Real Betis, apenas 10 minutos após o início do confronto entre as duas equipes no estádio La Cartuja, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, colocando o time catalão na frente com um golaço que levou sua assinatura.

O gol veio após uma jogada individual impressionante, iniciada por Yamal ao recuperar a bola no meio-campo do Barcelona, antes de trocar passes com o francês Jules Koundé e então partir em direção à área, usando sua habilidade no drible para superar Facundo Bernal, antes de soltar uma finalização encobrindo com a perna esquerda do lado direito da área, que foi parar no fundo das redes.

O gol arrancou aplausos dos presentes no La Cartuja, e foi celebrado pelo alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, de uma forma que refletiu seu encantamento com o que apresentou seu jovem jogador, que fez a diferença com habilidade individual diante de um adversário duro.

Yamal segue em grande fase nesta temporada, elevando seu total para 8 gols no Campeonato Espanhol, além de um gol na Liga dos Campeões, somados a 9 assistências em todas as competições, sendo 5 na La Liga e 4 nos torneios europeus.