O senegalês Kalidou Koulibaly, zagueiro do Al Hilal, salvou sua equipe de sofrer um gol praticamente certo diante do Al Sadd, do Catar, ao tirar a bola de cima da linha do gol durante o confronto entre as duas equipes, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

O lance aconteceu aos 77 minutos, quando o placar indicava a vantagem do Al Hilal por dois gols a zero, e Koulibaly apareceu no momento decisivo para salvar seu time de um gol que poderia devolver o Al Sadd ao clima da partida no último quarto de hora, especialmente porque a equipe catari jogava em casa e diante de sua torcida.

O zagueiro do Al Hilal impediu que os donos da casa diminuíssem a diferença e esquentassem os minutos finais, após intervir no momento certo e afastar a bola antes que ela ultrapassasse a linha do gol, mantendo a vantagem de sua equipe até o fim.

A intervenção decisiva de Koulibaly ajudou o goleiro marroquino Yassine Bounou a sair com as redes intactas pela primeira vez com o Al Hilal na atual edição do torneio, depois de ter sofrido um gol no confronto contra o Al Gharafa, do Catar, na primeira rodada (2-1).

A última vez que o Al Hilal havia terminado uma partida da Champions League da Ásia Elite sem sofrer gols, antes do duelo com o Al Sadd, foi no jogo contra o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, no dia 9 de fevereiro de 2026, que terminou em empate sem gols, na sétima rodada da fase de liga da edição passada do torneio. Agora, Yassine Bounou conseguiu repetir o feito diante do Al Sadd.

O Al Hilal conseguiu decidir o confronto a seu favor e chegou aos 6 pontos, liderando a tabela de classificação da Champions League da Ásia Elite após duas rodadas, enquanto o Al Sadd segue sem pontos na última colocação, após sofrer sua segunda derrota no torneio.



