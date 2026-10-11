Vídeo: Kolo Muani, o salvador: Juventus escapa das surpresas do Cagliari

A Juventus escapou da derrota diante do Cagliari, fora de casa, e empatou em 1 a 1 com gol tardio do francês Randal Kolo Muani, aos 81 minutos.
Os donos da casa saíram na frente com Daniel Maldini, aos 20 minutos da partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Italiano, realizada na noite deste domingo.
O Cagliari entrou em campo depois de conquistar quatro vitórias (e uma derrota) nas cinco primeiras rodadas, contra três vitórias, um empate e uma derrota da Juventus, que buscava seguir escalando em direção aos primeiros colocados após vencer a Atalanta por 2 a 0 antes da Data Fifa.
A Juventus começou a partida pressionando cedo, mas o Cagliari logo entrou no ritmo do jogo. Papy Sarr finalizou por cima do travessão aos nove minutos, antes de Nicolás González desperdiçar uma chance clara aos 15, ao mandar a bola para fora, rente à trave, de dentro da área.
O Cagliari castigou o visitante aos 20 minutos, quando Maldini arrancou pelo lado esquerdo e, em seguida, aproveitou o rebote da própria finalização, favorecido por um toque de Pierre Kalulu que devolveu a bola para ele, batendo com o pé esquerdo para dentro das redes.
Weston McKennie recebeu cartão amarelo aos 17 minutos, enquanto a Juventus seguia com a posse de bola sem oferecer perigo real, e o primeiro tempo terminou com os donos da casa à frente por 1 a 0.
Luciano Spalletti, técnico da Juventus, fez duas alterações no início do segundo tempo, com as entradas de Edon Zhegrova e Karim Alajbegović nos lugares de Francisco Conceição e McKennie, enquanto o Cagliari colocou Alessandro Deiola no lugar de Juan Rodríguez.
A Juventus intensificou suas tentativas, e Caprile defendeu uma finalização de Zhegrova aos 64 minutos, antes de Kolo Muani empatar aos 81, de cabeça, após cruzamento do reserva Alajbegović.
O próprio atacante francês esteve perto de marcar o gol da vitória para a Bianconeri aos 85 minutos, após alcançar outro cruzamento de Alajbegović com um toque de curta distância, mas a bola bateu no travessão e voltou para Nick Woltemade, cuja tentativa foi defendida por Caprile.
Aos 88 minutos, Caprile defendeu um voleio de Kolo Muani, antes de a bandeirinha ser levantada assinalando impedimento.
O Cagliari teve uma chance nos acréscimos, mas Alessandro Romano finalizou para fora aos 90+1, depois de receber a bola em uma cobrança de falta afastada pela defesa da Juventus.
O árbitro negou um pênalti para a Juventus aos 90+3, após Zhegrova cair dentro da área, considerando que o contato não configurava infração. O placar se manteve nos minutos finais, e as equipes saíram de campo com o empate em 1 a 1.