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Jude Bellingham virou alvo de críticas na imprensa espanhola após uma série de confrontos acalorados com Marc Cucurella, seu companheiro de Real Madrid. Os episódios ocorreram durante a emocionante vitória da Inglaterra, que encerrou a sequência de 43 jogos sem derrota da Espanha.

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Bellingham e Cucurella se desentendem no Metropolitano

O clima amistoso entre os companheiros de Real Madrid antes da partida desapareceu rapidamente assim que a bola rolou no Metropolitano. Apesar de terem se abraçado antes do apito inicial, Bellingham e Cucurella se desentenderam várias vezes durante uma partida muito disputada, e a tensão chegou ao túnel no intervalo.

O principal momento de tensão ocorreu após a falta que resultou no pênalti cobrado por Harry Kane, em um episódio que não foi captado pelas câmeras de televisão. Com Cucurella caído, segurando a perna e aparentemente sentindo dor, imagens divulgadas recentemente mostram Bellingham se inclinando para contestá-lo e tentando levantá-lo.

Em campo, gols de Ezri Konsa e Ben White no início do segundo tempo colocaram a Inglaterra em vantagem por 3 a 0 após o pênalti de Kane. No entanto, a expulsão de Elliot Anderson aos 63 minutos, por cometer falta em Lamine Yamal, deu início a uma reação espanhola nos minutos finais, com gols de Mikel Oyarzabal e Nico Williams, mas a Inglaterra segurou o resultado e garantiu uma emocionante vitória por 3 a 2 .

Veja o vídeo

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Imprensa espanhola condena atitude «muito desagradável» de Bellingham

A conduta de Bellingham provocou duras críticas de emissoras espanholas que cobriam a partida. Comentaristas acusaram o meio-campista de tentar impedir que Cucurella permanecesse caído para uma revisão do VAR.

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Durante a partida, Antonio Romero disse na rádio SER: «Uma atitude muito desagradável de Bellingham, reclamando com Cucurella por ele continuar caído no campo para permitir uma revisão do VAR. O pênalti é claro e, por outro lado, foi uma atitude muito desagradável de Bellingham, que foi sussurrar alguma coisa no ouvido de Cucurella.»

Manolo Lama, do veículo espanhol COPE, também se surpreendeu com o confronto acalorado entre os companheiros de clube. Lama comentou: «E o futebol é assim: dois jogadores do Madrid, Bellingham e Cucurella, brigando no Metropolitano.»

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Inglaterra garante vaga como cabeça de chave nas quartas de final

Qualquer repercussão na Espanha pouco deve incomodar a Inglaterra após impor à seleção espanhola sua primeira derrota desde a conquista da Copa do Mundo. A vitória garante à Inglaterra a liderança do grupo e uma vaga como cabeça de chave no sorteio das quartas de final, na sexta-feira. Depois de superar a Espanha em campo e resistir por 30 minutos com um jogador a menos, a equipe de Tuchel chega ao sorteio com o apoio renovado da torcida e um embalo importante.