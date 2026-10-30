O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, segue roubando a cena na Liga Roshn Saudita de profissionais, depois de conduzir sua equipe a uma vitória emocionante sobre o Al-Khaleej por 5 a 3, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada, em um confronto que testemunhou mais uma atuação goleadora brilhante do astro português, que continuou a provar sua enorme paixão por marcar gols.

Ronaldo marcou seus três gols aos 66, 72 e 81 minutos, conduzindo o Al-Nassr a conquistar três pontos preciosos e elevando sua marca para 8 gols na Liga Roshn, empatado com Tijjani Reijnders no segundo lugar da artilharia, atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, líder com 12 gols.

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Sobre o brilho do capitão do Al-Nassr, o jornalista Khaled Al-Shenaif elogiou sua paixão e seu desejo contínuo de marcar, durante sua fala no programa "Dorina Ghair", dizendo: "Não vi nenhum jogador com o mesmo desejo que Ronaldo possui, ele é um jogador faminto sem a menor dúvida".

E acrescentou Al-Shenaif: "A fome não é algo ruim no mundo do futebol, ele sempre quer marcar, ele havia feito dois gols, mas continuou correndo aos 81 minutos a partir do meio-campo em uma jogada quase encerrada, chegou à grande área e marcou", em referência ao terceiro gol com o qual Ronaldo completou o hat-trick.

O jornalista saudita prosseguiu em sua fala sobre o segredo da excelência do astro português, afirmando que a paixão, a ambição e o desejo de marcar representam o que mais o distingue dos demais, antes de citar o lance de seu terceiro gol, dizendo: "É isto que diferencia Ronaldo dos outros, a paixão, a ambição e o desejo, ele tem 42 anos e chegou à grande área antes de Félix, que tem 25".

O elogio de Al-Shenaif veio para destacar outro lado do brilho de Ronaldo, para além dos números e dos gols, já que o desejo do capitão do Al-Nassr não parou ao marcar dois gols ou garantir a vantagem para sua equipe, mas ele continuou correndo até os últimos instantes da jogada, para se recompensar com um terceiro gol e confirmar a continuidade de sua paixão pela competição e pela marcação de gols.