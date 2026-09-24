O comunicador saudita Turki Al-Ajma provocou uma surpresa a respeito do confronto da seleção da Arábia Saudita diante do Kuwait, ao revelar um detalhe curioso que, segundo ele, lhe deu uma sensação de tranquilidade antes do início da partida, afirmando que um dos principais elementos de força do Kuwait não esteve presente da forma habitual durante o jogo.

Al-Ajma disse, durante seu programa "Al-Mansa", pela rede de canais "Thmanyah": "Quando vi a seleção do Kuwait vestindo a cor vermelha, senti tranquilidade, porque o azul lhe dá uma grande força e o torna um adversário feroz, especialmente na Copa do Golfo", em referência à ligação histórica da seleção kuwaitiana com a cor azul.

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O comunicador saudita acrescentou que os jogos do Kuwait diante da Arábia Saudita nas diversas competições costumam ser diferentes, mas ele considera que a seleção kuwaitiana se transforma em um adversário extremamente difícil quando o assunto é a Copa do Golfo, esclarecendo que o Kuwait aparece nessa competição de uma forma completamente distinta.

Al-Ajma explicou que o fato de a seleção kuwaitiana vestir a camisa vermelha em vez da azul foi o motivo de sua sensação de tranquilidade antes do confronto, considerando que a cor azul representa um elemento moral importante para a seleção kuwaitiana, especialmente quando participa da Copa do Golfo.

E disse: "Os jogos do Kuwait contra a Arábia Saudita em todas as competições são garantidos, mas na Copa do Golfo ele aparece de uma forma diferente, é o bicho-papão do torneio, porque se transforma, nessa hora, em um adversário extremamente difícil", em uma descrição que reflete a dificuldade dos confrontos entre as duas seleções quando a disputa é pelo título do Golfo.

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Al-Ajma encerrou suas declarações com uma visão polêmica, dizendo: "Mas vestir a cor vermelha lhe tirou 50% de sua força e nos deu a superioridade", colocando a cor com que a seleção kuwaitiana se apresentou na partida dentro de sua interpretação particular da diferença que enxergou entre as duas seleções, em declarações marcantes que geraram polêmica em torno do segredo da força do Kuwait na Copa do Golfo.







