Vídeo: jogada do zagueiro do Atlético já havia se repetido na Liga dos Campeões... Veja o que o árbitro fez

A partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, disputada ontem, quarta-feira, pela Liga dos Campeões, foi marcada por uma jogada polêmica que chamou a atenção de toda a mídia internacional e provocou uma revolta no clube catalão.

O Barcelona havia perdido em seu estádio, o Camp Nou (2 a 0), para o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, complicando sua missão de chegar às semifinais, sabendo-se que o jogo também contou com a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Kubarsi, pouco antes do fim do primeiro tempo.

A partida de volta está marcada para o Estádio Metropolitano, na noite da próxima terça-feira, para definir quem se classifica para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e o Sporting de Lisboa.

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A partida foi marcada por grande polêmica arbitral, depois que o goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote de gol para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

Os jogadores do Barcelona e seu técnico, Hans Flick, reclamaram pênalti, alegando que o zagueiro havia tocado a bola com a mão dentro da área, mas o árbitro alemão Stefan Kovač determinou que o jogo continuasse normalmente.

O incidente ocorreu aos 54 minutos, quando o Atlético de Madrid estava à frente por um gol a zero, sabendo-se que Bobel já havia recebido um cartão amarelo.

Essa jogada trouxe à memória o que aconteceu na temporada passada na partida entre o Club Brugge e o Aston Villa na primeira fase da Liga dos Campeões, quando Tyrone Mings, zagueiro do time inglês, repetiu o mesmo gesto, mas o árbitro marcou pênalti imediatamente.

A rede “BeIN Sports” publicou, em sua página oficial no “Facebook”, um vídeo que reúne os dois incidentes para comparar entre si.















