Vídeo: Jogada chocante... Jogador da Argentina arranca o coração de Messi antes da final da Copa do Mundo

Nicolás Otamendi, zagueiro da seleção argentina, causou momentos de pânico no elenco do “Tango”, depois de quase ferir o capitão Lionel Messi durante o último treino, em preparação para o confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.

A torcida argentina aguarda ansiosamente a partida decisiva, na esperança de que Messi conduza a seleção de seu país à conquista do título da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva, no último capítulo de sua trajetória histórica com o “Tango”.

O jornal espanhol “AS” publicou um vídeo dos treinos da seleção argentina, que mostrou uma entrada forte de Otamendi na perna de Messi durante uma disputa de bola, em uma cena que causou preocupação aos torcedores, que temem que seu capitão sofra alguma lesão antes da tão esperada final.

Mas Messi lidou com a situação com muita rapidez, levantando os pés do chão no último instante para evitar o contato e se afastar do companheiro sem sofrer nenhum dano.

Após o fim da jogada, Messi olhou para Otamendi sorrindo, enquanto o zagueiro argentino parecia um pouco envergonhado, antes de retribuir o sorriso ao capitão, encerrando o momento em um clima amigável, depois de ter deixado a torcida com o coração na boca por alguns segundos.







