O português João Neves, jogador do Paris Saint-Germain, surpreendeu seu compatriota Cristiano Ronaldo ao recusar ser escolhido como o melhor jogador da Liga Saudita ou da seleção portuguesa.

Neves foi questionado sobre sua opinião a respeito dos melhores jogadores nas diferentes ligas, incluindo a saudita, bem como na seleção portuguesa, mas não colocou seu capitão na “Europa do Brasil” entre suas escolhas em nenhuma delas.

Neves escolheu seu compatriota João Félix, jogador do Al-Nassr, como o melhor jogador da Liga Saudita no momento, descrevendo-o como um mágico.

Quando questionado sobre o melhor jogador da seleção portuguesa, ele respondeu: “Parece difícil, porque escolhi jogadores portugueses entre os melhores da Premier League e da Serie A, mas vou escolher a mim mesmo”.

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Por outro lado, o meio-campista do Paris Saint-Germain, o argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami e eterno rival de Ronaldo, escolheu o melhor jogador da liga americana.

Neves joga ao lado de Ronaldo e João Félix na seleção de Portugal há cerca de dois anos e meio, mais precisamente desde outubro de 2023, quando se juntou a ela pela primeira vez, após suas atuações de destaque com seu antigo time, o Benfica.