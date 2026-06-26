Vídeo: Japão avança para enfrentar o Brasil... e a Suécia se classifica pela chave dos “terceiros colocados”

As seleções do Japão e da Suécia garantiram sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o empate em 1 a 1 no confronto entre ambas na terceira rodada da fase de grupos — resultado que garantiu aos “Samurais” o segundo lugar no grupo, enquanto assegurou à Suécia a classificação entre as melhores terceiras colocadas.

A seleção japonesa entrou em campo em busca da vitória, na esperança de disputar a liderança do grupo, e impôs sua superioridade na maior parte do primeiro tempo, mas esbarrou no brilhantismo do goleiro sueco Jakob Fidel Zitterström, que manteve o gol invicto, enquanto a seleção sueca sofreu um duro golpe com a lesão de seu zagueiro titular, Isaac Hen, antes do fim do primeiro tempo.

A superioridade do Japão continuou após o intervalo, até que Daizen Maeda conseguiu abrir o placar aos 56 minutos, aproveitando um passe preciso de Ritsu Doan, marcando seu primeiro gol pela seleção desde setembro de 2024.



Mas a resposta sueca não demorou: Anthony Elanga marcou o gol de empate apenas quatro minutos depois, ao partir pela lateral direita e chutar com o pé esquerdo, mandando a bola no fundo da rede. Com isso, ele marcou pelo segundo jogo consecutivo e colocou a seleção de seu país de volta na disputa.

Os minutos finais foram marcados por tentativas de ambas as equipes de marcar o gol da vitória. O goleiro japonês Zion Suzuki brilhou ao defender chutes de Alexander Isak e Ilanga, enquanto Koki Ogawa desperdiçou uma chance valiosa que poderia ter garantido a vitória ao Japão. A partida terminou empatada, resultado que atendeu às duas seleções.

Com esse resultado, a seleção japonesa encerrou a fase de grupos em segundo lugar, marcando um confronto acirrado com a seleção do Brasil, líder do grupo oposto, em um dos confrontos mais disputados das oitavas de final.

Por outro lado, a Suécia manteve sua sequência de participações nas fases eliminatórias pela quinta vez consecutiva na Copa do Mundo, após garantir a classificação entre as melhores terceiras colocadas, e agora aguarda a definição de seu adversário na próxima fase, com a conclusão das partidas da terceira rodada.

Agora, os olhares se voltam para o confronto entre Japão e Brasil, considerado um dos jogos mais importantes das oitavas de final, enquanto a Suécia espera dar continuidade à sua trajetória e aproveitar sua classificação tardia para chegar longe na competição.