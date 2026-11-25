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O Liverpool conquistou uma vitória merecida por 3 a 0 sobre o belga Club Brugge, na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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Alexander Isak abriu o placar para o Liverpool aos 13 minutos, e Florian Wirtz ampliou aos 79, confirmando a vitória sem sofrer gols dos Reds por 3 a 0 sobre o Club Brugge, antes de o atacante sueco marcar o seu segundo gol e o terceiro do Liverpool (83).

O Liverpool mostrou clara superioridade durante toda a partida, aproveitando a sua organização defensiva e a velocidade na transição para o ataque. O time dominou o meio-campo e impediu o Club Brugge de construir jogadas perigosas, enquanto apostava nos passes curtos e na movimentação coletiva para criar chances.

Com o resultado, os Reds chegaram a 12 pontos e ocupam a quinta posição na classificação, após somarem quatro vitórias e uma derrota. Já o Club Brugge estacionou nos 9 pontos e aparece em 12º lugar, com três vitórias e duas derrotas.

O Liverpool entrou em campo com uma mentalidade claramente ofensiva e conseguiu impor o seu domínio logo cedo. O primeiro gol saiu aos 13 minutos, com o atacante Alexander Isak, que aproveitou uma boa oportunidade dentro da área para mandar a bola para as redes, colocando o time inglês na frente e incendiando a torcida presente.

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O Liverpool seguiu pressionando depois do gol e dominou amplamente a posse de bola, mas não conseguiu ampliar antes do intervalo, e as equipes foram para os vestiários com o placar de 1 a 0 a favor dos donos da casa.

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Poucos minutos antes do apito final do primeiro tempo, a partida viveu um momento preocupante, quando o ponta do Liverpool Victor Muñoz sofreu uma entrada violenta do jogador do Club Brugge Jorne Spileers. Muñoz caiu no gramado com dores e, depois de receber atendimento em campo, foi retirado de maca, deixando o jogo para dar lugar a Rio Ngumoha.

Getty Images

No início do segundo tempo, o Liverpool manteve a sua superioridade e o controle do meio-campo, tentando definir a partida o quanto antes. E conseguiu ao marcar o segundo gol aos 79 minutos, com Florian Wirtz, que deu o toque final em uma jogada bem construída, ampliando para 2 a 0 e confirmando a superioridade da sua equipe.

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Alexander Isak marcou o terceiro gol do Liverpool aos 82 minutos, após receber uma assistência do goleiro Alisson Becker, confirmando o domínio total dos Reds na partida e fechando o placar em 3 a 0 sobre o Club Brugge, em um lance que evidenciou o brilho do atacante sueco e a sua capacidade de decidir jogos.

Apesar das tentativas tardias do Club Brugge de diminuir a diferença, a defesa do Liverpool e o seu goleiro permaneceram atentos, e o jogo terminou com uma vitória sem gols sofridos que reforça a posição dos Reds na tabela europeia.

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O Liverpool mostrou mais uma vez a sua capacidade de impor o seu estilo e de dominar os grandes jogos, aproveitando a eficiência dos seus atacantes e a sua habilidade para converter as oportunidades. O Club Brugge, por sua vez, teve uma atuação aguerrida em alguns momentos, mas faltou a eficiência ofensiva necessária para encarar um time do tamanho do Liverpool.

Com esta vitória, o Liverpool segue a sua campanha positiva no torneio e se aproxima ainda mais da vaga na fase eliminatória, enquanto o time belga precisa de resultados melhores nas próximas rodadas para melhorar a sua posição no grupo.