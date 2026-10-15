Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, aproveitou a oportunidade para provar a todos que segue sendo uma força decisiva, ao marcar um gol na vitória sobre o Manchester City, dias depois de uma atuação oscilante com a seleção francesa na Liga das Nações da Europa.

Ousmane Dembélé se soltou em suas declarações em entrevista ao canal Canal+, após a vitória de sua equipe, o Paris Saint-Germain, por 4 a 2 sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões da Europa.

O vencedor da Bola de Ouro de 2025, que marcou o segundo gol do Paris Saint-Germain contra o Manchester City, respondeu com muita ironia aos comentaristas da emissora.

Apesar de ter começado bastante sério em suas respostas, ele explodiu de irritação ao receber uma pergunta sobre as críticas que sofreu durante o período com a seleção francesa.

Dembélé disse: "Não nos importa em nada que as pessoas tenham duvidado de nós; estamos em outubro, e temos que render na primeira parte da temporada e nos preparar para a segunda parte".

Essa resposta não foi suficiente para os jornalistas do canal, que insistiram para saber se ele responderia às críticas depois da data Fifa.

Dembélé então disse: "Você sentiu vontade de acertar as contas? Não, de jeito nenhum. Teve uma data Fifa, e depois eu fui de férias (risos)... na verdade, talvez eu peça mais (outras férias)".

E continuou: "Sabemos que o time tem muita qualidade. Foi um bom jogo contra um Manchester City forte. Tivemos muitos espaços, jogamos muito bem, especialmente no primeiro tempo, fomos muito eficientes dentro da área. No segundo tempo, relaxamos, e quando você relaxa, paga o preço".

Depois de uma mensagem de parabéns do astro francês Samir Nasri, Dembélé completou: "Eles me criticaram durante dez anos, e isso não vai mudar, não é? Obrigado, Samir, entendemos como você se sente".

Ousmane admitiu seu amor pela Liga dos Campeões da Europa, ao afirmar: "Eu realmente gosto de jogar nas terças e quartas... especialmente quando volto de férias".

Dembélé, que foi titular em apenas três das seis partidas do Campeonato Francês nesta temporada, completou rindo: "Vou continuar minhas férias neste fim de semana? É possível, talvez até março. A decisão é do treinador (risos)".

Dembélé encerrou sua estranha entrevista ao Canal+ com uma pergunta: "Agora a gente joga contra... o Le Havre, eu acho?".

O curioso é que Ousmane estava errado, já que o próximo jogo do Paris Saint-Germain será contra o Strasbourg, no próximo sábado, pelo Campeonato Francês.







